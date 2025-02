Useampi kuin kolme neljästä nuoresta stressaa taloudellista tilannettaan

Virta ja Valeo yhteistyöhön sähköautojen integroiduissa latausratkaisuissa 4.2.2025 10:57:27 EET | Tiedote

Virta ja maailman johtava autoteollisuuden laitevalmistaja Valeo julkaisevat Pariisin Flotauto -tapahtumassa virallisen yhteistyökumppanuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiöiden asemaa laajenevassa sähköautojen ja energianhallinnan ekosysteemissä. Yhteistyön myötä Virta ja Valeo yhdistävät teknologiaansa kasvavilla sähköautomarkkinoilla ja edistävät sähköautojen, latausinfrastruktuurin ja energiajärjestelmien saumattomampaa integrointia. Valeo on maailman johtava autoteollisuuden teknologiayritys, joka toimittaa komponentteja ja järjestelmiä kaikille suurimmille autonvalmistajille. Sähköautoteknologian ohella Valeo on edelläkävijä ja aktiivinen toimija mm. autonomisten ajoneuvojen teknologian saralla. Oman Valeo Ineez -tuotemerkin alla yhtiö tarjoaa laajan valikoiman latausasemia ja -kaapeleita sekä mobiililatureita. Valeo hyödyntää johtavaa asemaansa sähköistämisen toimialalla ja tarjoaa ratkaisuja autoteollisuuden lisäksi myös muille toimialoille. Suomalainen Virta on maailman