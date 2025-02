Business Finlandin ulkomaantoimintojen integraatio ulkoasiainhallintoon edistää ruokaviennin kasvua

"On rohkaisevaa, että hallitus on tarkastellut isoa kuvaa, tunnistanut pullonkauloja ja pyrkii parantamaan rakenteellisesti elinkeinon kansainvälistä kilpailukykyä. Haluan kiittää ulkomaankauppaministeri Taviota määrätietoisesta ja tavoitteellisesta työstään", sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Hallituksen tavoitteena on ruokaviennin arvon kaksinkertaistaminen vuoteen 2031 mennessä. Noin 2 miljardin kasvu on välttämätön maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Kannattava maatalous on alkutuotannon jatkuvuuden edellytys, mutta myös paras keino jatkuvan kestävän kehityksen rahoittamiseksi.

Ruokaviennin kasvu edellyttää vahvaa sitoutumista sekä yrityksiltä että valtiolta. Yritysten sitoutuminen tarkoittaa investointeja, joiden edellytyksenä on luotettava ja ennakoitava toimintaympäristö mukaan lukien vientipalvelut. Vientipalvelujen on oltava tasokkaita ja pysyviä, jotta yritykset uskaltavat rahoittaa ja rakentaa kansainvälistä liiketoimintaansa pitkäjänteisesti.

MTK kannattaa ministeri Tavion esittämää tapaa toteuttaa uudistusta, koska se on nopein ja vaikuttavin tapa saada parannusta yrityksille tarjottavissa palveluissa. Vientipalvelujen rakenteellinen uudistus on osoittautunut välttämättömäksi palvelutason nostamiseksi samalle tasolle kuin muissa EU-maissa, joissa vienninedistäminen on jo yli vuosikymmenen ollut monipuolisempaa ja vaikuttavampaa kuin Suomessa. Ulkomaantoimintojen integraatiossa tulee huomioida ruokaviennin ominaispiirteet, jotka poikkeavat osin muiden alojen viennistä.

"MTK on valmis tukemaan ulkomaantoimintojen integraatiota ulkoasiainhallintoon sekä maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoministeriön yhteistyötä niin, että elintarvikealalle tärkeät palvelut saadaan alan yritysten käyttöön mahdollisimman pian. Nyt on tärkeää, että siirrytään puheista tekoihin viipymättä", sanoo Marttila.

