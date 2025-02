Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsisataman pikaraitiotien yleissuunnitelman

Kaupunginvaltuuston kokouksen kyselytunnilla oli esillä kaksi kysymystä. Kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman (sd.) kysymys koski päiväkotien ja varhaiskasvatuksen tila-asioita Helsingissä. Kysymykseen vastasi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari (sd.).

Valtuutettu Juha Hakolan (kok.) kysymys koski Helsingin keskustan houkuttelevuuden palauttamista. Kysymykseen vastasi pormestari Juhana Vartiainen (kok.).

Länsisataman pikaraitiotien tavoitteena liikennöinti 2030-luvun alussa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsisataman pikaraitiotien yleissuunnitelman. Hankkeen seuraavassa vaiheessa laaditaan toteutuspäätös. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon raitiotiehankkeen vaiheistaminen niin, että liikennöinti voi alkaa 2030-luvun alussa ja siinä otetaan huomioon reitin varrella olevien muiden hankkeiden toteutusaikataulu.

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa yhteistyössä liikenneliikelaitoksen ja Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin hankesuunnittelua siten, että toteutuessaan aikataulu yhteensovitetaan Länsisataman pikaraitiotiehankkeen kanssa.

Länsisataman pikaraitiotie on Hakaniemestä Yliskylään 2027 liikennöinnin aloittavan pikaraitiolinjan 12 jatke Hakaniemestä Kaivokadun kautta Kamppiin ja edelleen Länsiterminaalille Jätkäsaareen. Pikaraitiolinja on suunniteltu korkeintaan 45 metriä pitkille pikaraitiovaunuille, jotka kulkevat viiden minuutin vuorovälillä. Nykyisiä kaupunkiraitiovaunuja pidemmät vaunut ja lisääntyvä vuoromäärä edellyttävät raitiotien infrastruktuurin kehittämistä keskustassa. Keskustassa myös Kaivokadun raitiopysäkki laajennetaan neliraiteiseksi.

Itäkadun perhekeskukselle uudet tilat Tallinnanaukiolle – Itiksen Symppikselle tilat Turunlinnantien puolelta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Idän perhekeskuksen ja Itiksen symppiksen tarveselvityksen. Hankkeessa toteutetaan uudet tilat Itäkadun perhekeskukselle sekä Itiksen Symppikselle Itäkeskuksen Tallinannanaukiolla osoitteessa Turunlinnantie 12 sijaitsevaan toimistotaloon. Palvelut suunnitellaan eri kerroksiin: perhekeskukseen käynti tulee Tallinnanaukion puolelle ja Symppikseen Turunlinnantien puolelle katutasoon. Palvelujen asiakastilat eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Hanke on tarpeellinen sekä kiireellinen ja tilojen käyttöönotto on suunniteltu kahteen vaiheeseen. Tavoitteena on, että Symppiksen tilat valmistuvat keväällä 2026 ja Idän perhekeskuksen alkuvuonna 2027. Hankkeen tämänhetkinen kustannusarvio noin 25 000 000 euroa.

Valtuusto hyväksyi lisäksi tilojen vuokraamisen työllisyyspalveluliikelaitoksen käyttöön Itäkeskuksesta ja asemakaavan muutoksen Kumpulaan.

