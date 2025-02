Suomen startup-yhteisö ja Nordea ovat solmineet kumppanuussopimuksen – Nordea yhä vahvemmin mukaan tukemaan suomalaista startup-kenttää

Suomen startup-yhteisön jäsenistö on kasvanut yli 260 kasvuyritykseen sekä pääomasijoittajaan. Suurempi jäsenmäärä tuo lisää kontakteja ja mahdollisuuksia yritysten ja sijoittajien väliseen yhteistyöhön. Tämä voi nopeuttaa rahoitusjärjestelyjä ja synnyttää uudenlaisia kumppanuuksia. Kasvu on luonut tarpeen strategisille yhteistyökumppanuuksille.

Startup-yhteisö on iloinen, että Nordea on lähtenyt mukaan yhä vahvemmin tukemaan

luomalaista startup-kenttää.



“Olemme kokeneet strategisen yrityskumppanuuden toimivaksi malliksi startup-ekosysteemin kasvun vauhdittamisessa. Tavoitteena on, että Nordeasta tulee luonnollinen osa yhteisöä, ja sen palvelut ja osaaminen välittyvät erilaisten verkostoitumistapahtumien kautta jäsenistömme keskuuteen”, Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen sanoo.



Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on oma Startup & Growth -yksikkö, joka on erikoistunut palvelemaan kasvuyrityksiä ja voimakasta kasvua tavoittelevia aikaisen vaiheen Startupeja.



”Suomen startup-yhteisöstä on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävä tekijä maamme kasvuekosysteemiin. Tavoitteenamme on kumppanuuden avulla tiivistää yhteistyötä startuppien, kasvuyritysten ja sijoittajien keskuudessa, jotta Suomi saa kasvua ja työllisyyttä teknologia ja innovaatiotoimialojen menestyksen kautta. Haluamme olla aktiivisesti ja monipuolisesti yhteydessä koko jäsenistön kanssa” Nordean Kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki sanoo.

Kumppanuus mahdollistaa Suomen startup-yhteisön jäsenyrityksille yhteisiä osaamiseen ja

oppimiseen liittyviä tilaisuuksia, verkostoitumistapahtumia sekä mahdollisuuden tavata Nordean rahoitusalan asiantuntijaverkostoa. Yhteisten tapahtumien, koulutusten ja mentoroinnin avulla startupit voivat kehittää liiketoimintaansa entistä paremmin.

Suomen startup-yhteisö on startup- ja kasvuyritysten sekä pääomasijoittajien edunvalvonta- ja yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään suomalaisen startup-ekosysteemin kehitystä ja

kasvua.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Nordean kasvuyrityspankilla on Suomessa 2500 skaalautuvan liiketoimintamallin yritystä. Kasvuyrityspankki keskittyy auttamaan nopeasti kasvavia ja nopeaa kasvua hakevia alkuvaiheen yrityksiä. Yksikön globaali sijoittajaverkosto on auttanut lukuisia yritysten perustajia löytämään sijoittajia rahoituskierroksilleen.