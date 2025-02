Arina maksaa lähes 1,3 milj€ ylimääräisen tulospalkkion koko henkilökunnalle kiitoksena vuoden 2024 erinomaisesta tekemisestä

Arinan hallitus on päättänyt 4.2.2025 kokouksessa myöntää ylimääräisen tulospalkkion kaikille Arinan koko- ja osa-aikaisille työntekijöille kiitoksena onnistuneesta vuodesta 2024. Henkilökunnan arjen jokapäiväinen tekeminen on ollut keskeisessä roolissa päivittäisten onnistumisten ja tuloksellisuuden takana.

Vuosi 2024 oli menestys. Menestyksen takana on 3000 osaavaa, sitoutunutta ja ammattiylpeää arinalaista. Asiakastyytyväisyys parani kolmatta vuotta peräkkäin, alensimme hintoja merkittävästi ja onnistuimme kaikilla toimialoilla heikosta suhdanteesta huolimatta. Lisäksi Arina teki ennätykselliset 88 miljoonan euron investoinnit asiakasomistajien palvelujen kehittämiseen ja vahvisti mainettaan luotettavana alueellisena palvelualantoimijana, kumppanina ja työnantajana, kiittelee toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat tehneet työtunteja vuoden 2024 aikana ja joiden työsuhde on voimassa maksuhetkellä. Poikkeuksena ovat vanhuuseläkkeelle alkuvuodesta jäävät työntekijät, joille palkkio maksetaan työsuhteen päättyessä. Palkkio on 0,29 € jokaisesta vuoden 2024 aikana tehdystä työtunnista, mikä tarkoittaa kokoaikaiselle työntekijälle noin 500 euroa ja keskimäärin 370 euroa per työntekijä. Yhteensä palkkiota maksetaan noin 3,4 miljoonasta työtunnista, mikä on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa sivukuluineen.

Arinan työntekijät ovat jo vuoden 2024 aikana ansainneet työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, joka voi maksimissaan olla 1,3 € / tehty työtunti ja jota maksetaan 3 kuukauden välein. Nyt toteutettava ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän lisäksi.

Osuuskauppa Arina tiedottaa laajemmin tuloksestaan tulostiedotteessa viikolla 7.