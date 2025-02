Kuulumisia Lätäköstä – Hae Taideloiskahdusten toteuttajaksi, avustushaku on auki!

Lätäkön toimijaverkosto on aloittanut vuoden 2025 lastenkulttuuriviikkojen suunnittelun. Nyt on käynnistetty Taideloiskahdus-avustushaku, joka on avoinna huhtikuun loppuun. Toukokuussa vauvaperheille suunnattu Vauvalätäkkö tarjoaa perheen pienimmille värikylpyjä ja lorukylvyn.

Lokakuun aikana lapsille ja perheille toimintaa tuottavat tahot voivat ilmoittaa oman tarjontansa Lätäkköön 8.8. mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta Ilmoittaudu Lätäkköön 2025 | Vaasa.

Taideloiskahdus-avustus haku on auki huhtikuun loppuun saakka

Taideloiskahdukset ovat alle 12-vuotiaille lapsille ja lapsiperheille suunnattuja osallistavia ja pääsymaksuttomia työpajoja, esityksiä tai eri taiteenlajien toteutuksia. Taideloiskahdusten tarkoituksena on tuottaa iloa ja mieleenpainuvia elämyksiä. Taideloiskahduksia varten myönnetään kolme 500 euron avustusta. Hakulomake: Taideloiskahdus avustus 2025 | Vaasa.

Taideloiskahduksen toteuttamisajankohta on ensisijaisesti lapsiperheiden suosima lauantaiaamupäivä 4.10., 11.10. ja 18.10. klo 10–14. Muitakin ajankohtia voi ehdottaa. Toteutettavat Taideloiskahdukset valitsee lapsista koostuva Lätäkkökuraattorit -ryhmä toukokuun aikana. Hakemukseen kannattaa liittää ennakkomainos helpottamaan lapsia valinnan teossa.

Toukokuussa polskitaan Vauvalätäkössä

Perheen aivan pienimmät pääsevät pulahtamaan kulttuurin pariin, kun Vauvalätäkkö 15. toukokuuta tarjoaa värikylpyjä ja lorukylvyn. Alle 1-vuotiaat ja heidän vanhempansa voivat osallistua vauvojen värikylpyyn Kuntsin modernin taiteen museolla, työpajoihin on ennakkoilmoittautuminen. Pääkirjastolla järjestetään avoin lorukylpy. Lisätiedot Vauvalätäköstä: Vauvalätäkkö | Vaasa.

Tavataan Lätäkössä

Lätäkön suunnittelu on käynnissä ja toiveena on saattaa yhteen laajasti paikalliset lastenkulttuurin toimijat ja tarjota vaasalaisille lapsiperheille tänäkin vuonna laadukasta lastenkulttuuria Lätäkön äärellä.

Lisätietoa tapahtumasta ja avustushakemuksesta: vaasa.fi/latakko.