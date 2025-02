Osuuskauppa Suur-Savo jälleen Suomen innostavimpia työpaikkoja

Osuuskauppa Suur-Savo on ollut jo useita vuosia kärkisijoilla Suomen innostavimmat työpaikat -listauksessa ja henkilöstömme työtyytyväisyys on pysynyt erittäin korkealla tasolla – ykkössijoituksiakin on ollut viime vuosina useita. Viime syksynä Osuuskauppa Suur-Savossa toteutettuun henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi 92 prosenttia henkilöstöstä ja tuloksien perusteella henkilöstökokemuksemme on jälleen kaikilla tutkimuksen keskeisillä osa-alueilla erittäin korkealla tasolla. Tutkimuksen kokonaisindeksi 79,5 on 10 yksikköä Suomen yleisnormin yläpuolella ja erinomaista AAA-tasoa, johon yltää vain 6 prosenttia tutkimukseen osallistuvista yrityksistä.

- Erityisen iloiseksi minut tekee se, että erinomainen henkilöstökokemus näkyy myös henkilöstön halussa suositella Osuuskauppa Suur-Savoa työnantajana. Tästä kertoo korkea eNPS tuloksemme, joka oli meillä 61, vertailunormin ollessa 18. Myös asiakastyöskentelyn kysymyksiä arvioidaan erittäin myönteisesti ja asiakaskeskeisyys näyttäytyy tuloksissa henkilöstölle merkityksellisenä asiana, kertoo henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen.

- Hyvinvoiva työyhteisö psykologisen turvallisuuden näkökulmasta näyttää toteutuvan Osuuskauppa Suur-Savossa hyvin: yhteishenki koetaan hyvänä, työyhteisössä voi olla oma itsensä, erilaisuutta arvostetaan ja työyhteisössä edistetään kaikkien mukaan ottamista. Tutkimuksen mukaan, Suur-Savon työntekijät näkevät ja kokevat tulevaisuuden valoisana ja kehityssuunnan oikeana sekä kokevat reilua ja tasapuolista kohtelua, Lyytikäinen jatkaa.

- Meillä on toimipaikoissamme erinomainen yhdessä tekemisen kulttuuri. Korkean työtyytyväisyytemme taustalla vaikuttaa myös laadukas esihenkilötyö, jolla on merkittävä rooli työyhteisön hyvinvoinnille. Merkitystä on toki myös meidän poikkeuksellisen hyvillä ja monipuolisilla henkilöstöeduilla sekä tulospalkitsemisella. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, kuunnella henkilöstömme toiveita ja tarjota heille heidän elämäänsä sopivaa työtä, kertoo toimitusjohtaja, kauppaneuvos Ari Miettinen.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus kertoo henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta sekä yrityksen toimintojen osallistavasta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Tunnustus perustuu henkilöstökokemusta mittaavan Eezy Flown PeoplePower®-tutkimuksen pohjalta laskettuun indeksiin.

- Hyvällä henkilöstökokemuksella on tutkitusti vaikutusta koko organisaation tuloksellisuuteen. Henkilöstön kautta voi vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen. Henkilöstökokemukseen onkin syytä satsata pitkäjänteisesti, sillä se voi luoda merkittävän kilpailuedun. Kulunut vuosi on ollut haastava monella toimialalla. Siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia vaikuttavalla johtamisella ja henkilöstökokemuksen kehittämisellä saadaan erinomaisia tuloksia aikaan, toteaa Eezy Flown johtaja Johanna Lehmus.

Innostavin työpaikka -tutkimuksen tunnustukset jaetaan vuosittain parhaat indeksitulokset saavuttaneille pienille, keskisuurille ja suurille organisaatioille. Osuuskauppa Suur-Savo kuuluu suurten, yli 1000 henkilöä työllistävien organisaatioiden sarjaan.