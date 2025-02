Liiketoimintakaupalla syntynyt uudentyyppinen kokonaisuus sai nimekseen The Satama

The Satama Oy on suomalainen, henkilökuntansa omistama yritys, joka yhdistää konsultoinnin, markkinoinnin ja yritystapahtumat asiakkaan tavoitetilaan ohjaavaksi palvelukokonaisuudeksi. Yritys työllistää noin 18 henkilöä. Vuonna 2024 yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 3,2 miljoonaa euroa, ja vuodelle 2025 tavoitteena on noin 4 miljoonaa euroa.