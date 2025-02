Pohjoissavolainen marja-alan yrittäjä tuomittiin sakkoihin työsyrjinnästä ja työnantajan ulkomaa-laisrikkomuksesta

Yrittäjän palveluksessa työskenteli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia työntekijöitä. Yhdelle ukrainalaiselle kausityöntekijälle oli kesällä 2022 maksettu mansikanpoimintatyöstä maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaista urakkapalkkaa tilanteessa, jossa tälle olisi tullut maksaa niin sanottua takuupalkkaa. Lisäksi hänen työsuhteeseensa oli sovellettu keskimääräistä työaikaa, vaikka sitä ei työehtosopimuksen mukaan voida soveltaa tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työsuhteeseen. Tällä tavoin yrittäjä oli välttänyt ylityökorvausten maksamisen työntekijälle. Yrittäjä oli myös laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä työntekijästä hänet työhön ottaessaan viivytyksettä ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle ulkomaalaislain säännösten mukaisesti.

Laiminlyönnit tulivat ilmi työsuojelutarkastuksessa

Työnantajan menettely tuli työsuojeluviranomaisen tietoon, kun aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja kävi yhdessä poliisin kanssa marjatilalla valvontakäynnillä. Tarkastaja kertoi ulkomaalaisille työntekijöille heidän oikeuksistaan Suomessa ja jätti heille esitteitä heidän omalla kielellään. Työntekijä otti myöhemmin yhteyttä tarkastajaan ja kertoi tälle epäilevänsä puutteita omassa palkanmaksussaan. Tarkastaja totesi keväällä 2023 marjatilalle tekemässään tarkastuksessa puutteita palkanmaksussa sekä ilmoituksen tekemisessä työ- ja elinkeinotoimistolle.

Käräjäoikeus: työntekijää oli syrjitty hänen kansalaisuutensa ja kielensä perusteella

Käräjäoikeus totesi yrittäjän asettaneen suomen kieltä taitamattoman ja Suomen työlainsäädäntöä tuntemattoman työntekijän epäedulliseen asemaan ilman painavaa, hyväksyttävää syytä. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän työsyrjinnästä ja työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta 30 päiväsakon eli tässä tapauksessa 4 350 suuruiseen sakkorangaistukseen.

Käräjäoikeus otti rangaistuksen mittaamisessa huomioon sen, että yrittäjä oli sittemmin maksanut työntekijälle tälle maksamatta jääneen palkan ja sen, että myöhemmin tehdyn työsuojelutarkastuksen mukaan yrittäjä oli alkanut noudattaa työnantajavelvoitteitaan.

Työnantajana toimivan yrittäjän on huolehdittava velvollisuuksistaan

Juristi Sanna Tuunanen Itä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa työnantajan velvollisuudesta maksaa työntekijöilleen palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisesti ja ottaa aktiivisesti selvää muuttuneista määräyksistä. Erityisen tärkeää sadonkorjuutyössä on huolehtia siitä, että suorituspalkkaista työtä tekevälle työntekijälle selvitetään ennen työn aloittamista normaali urakkatyövauhti, johon hänen tulee kyetä ansaitakseen niin sanotun urakkalisän. Työnantajan on myös seurattava työntekijöiden työtuloksia ja puututtava tapauksiin, joissa työntekijä ei saavuta tuntipalkkaansa. Näissä tapauksissa työnantajan on noudatettava työehtosopimuksen takuupalkkamääräystä.

Ulkomaalaisen työntekijän alipalkkaus voi tulla arvioitavaksi työsyrjintärikoksena, vaikka työnantajan nimenomaisena tarkoituksena ei olisi ollut syrjiä työntekijää. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että ottaessaan työhön Euroopan unionin ulkopuolelta tulevan työntekijän hänen työnteostaan tehdään viivytyksettä ilmoitus viranomaiselle. Tämä viranomainen on 1.1.2025 alkaen työ- ja elinkeinotoimiston sijasta Maahanmuuttovirasto.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 1024 4302, 5.2.2025, R 726/2024/1599. Tuomio ei ole lainvoimainen.