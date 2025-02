Jenna Kostet ehdolla Storytel-palkinnon saajaksi, uusi romaani huhtikuussa

Jenna Kostetin Punainen noita on tositapahtumiin perustuva romaani 1600-luvulla eläneestä Valpuri Kinnistä, joka on ainoa todistetusti Suomessa vesikokeeseen noituudesta epäiltynä joutunut henkilö. Kirja on Storytel Awards -finalisti. Voittaja julkistetaan Storytel-gaalassa 13.3.

Sinisiipisten saari aloittaa 1930-luvun Turkuun sijoittuvan trilogian, jossa seurataan kolmen Ahlgrenin sukuun kuuluvan nuoren naisen elämää sotien välisessä Suomessa. 1930-luvun Turussa tiedeyhteisö, modernismin lumo, esoteria ja yhteiskuntaluokkien erot värittävät kaupunkia, joka on rakennettu uudelleen sata vuotta aikaisemmin riehuneen suurpalon ja itsenäisyyden alkuvuosien jännitteiden muovaamassa ilmapiirissä. Romaanin nimi tulee saaresta jonne päähenkilö Aina matkustaa tutkimusapulaiseksi. Teos ilmestyy 4.4.2025. Jenna Kostet esiintyy romaaninsa kanssa kevään aikana useassa paikassa, esimerkiksi Turun ja Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa.

Jenna Kostet on vuonna 1984 syntynyt kirjailija, jolta on ilmestynyt romaaneja, tietokirja Turun linnan Katariina-nimisistä valtiattarista sekä useita neulekirjoja.

Kostetin Instagram-tilillä Ihtiriekkoknits on yli 20 000 seuraajaa. Hänen isänsä on Turun linnassa sekä museotoimenjohtajana uransa tehnyt Juhani Kostet.