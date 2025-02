Kokoomuksen Sazonov: tiukka “ei” musiikkiluokkien alasajolle

Vasemmistoliitto esittää vaaliohjelmassaan painotetuista luokista luopumista. Helsingin apulaispormestari ja kokoomuksen pormestariehdokas Daniel Sazonov tyrmää ehdotuksen.

“On vaikea käsittää, miksi vasemmistoliitto on ottanut musiikkiluokat tikunnokkaan. Painotetut luokat ovat hieno asia. Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden syventää omaa kiinnostustaan ja lahjakkuuttaan - saavat keskittyä vahvuuksiinsa. Tämä pätee niin musiikkiin, liikuntaan, luonnontieteisiin ja muuhunkin. Lapsen oman kiinnostuksen ruokkiminen nostaa motivaatiota koko koulunkäyntiä kohtaan”, Sazonov toteaa.

Vasemmistoliiton mukaan painotetut luokat lisäävät eriarvoisuutta, sillä niihin hakeutuu opiskelijoita eniten parempituloisista sosioekonomisista ryhmistä ja erityisen vähän vieraskielisiä. Sazonovin mukaan vasemmistoliitto purkaa ongelmaa väärästä päästä.

“On tärkeää varmistaa, että tietoisuus painotetuista luokista on laajaa ja että niillä on paikkoja riittävästi. Nyt on etsittävä keinoja saada vieraskielisestä taustasta tulevien lasten osuutta painotetun opetuksen luokilla kasvuun. Kaikki lapset ansaitsevat mahdollisuuden innostua koulunkäynnistä ja keskittyä erityisesti omiin vahvuuksiinsa. Tästä hyötyvät myös ne, jotka eivät kotoaan saa parasta tukea koulunkäyntiin. Ratkaisuna ei voi olla se, että lopetetaan pidetyt ja hyvin toimivat painotetut luokat kaikilta. Tällaisia elementtejä tulee lisätä, ei lakkauttaa”, Sazonov sanoo.

“Helsingin pitää lisätä voimakkaasti painotetusta opetuksesta kertomista ja painotetuille luokille ohjaamista. Painotettuun opetukseen päätyminen ei saa olla vain vanhempien aktiivisuudesta kiinni”, Sazonov ehdottaa.







