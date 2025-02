Kinnulan Eevakodin toiminta päättyy keväällä – asukkaiden uudet kodit etsitään yhdessä keskustellen

Eevakoti on Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksikkö, jossa on 15 asukaspaikkaa, joista 13 on ympärivuorokautisen asumisen paikkoja ja kaksi lyhytaikaisen asumisen paikkaa. Suunnitelma on, että toiminta päättyy vuoden 2025 toukokuun loppuun mennessä.

Toiminnan päättymiseen vaikuttaa yksikön pieni koko sekä palveluverkkopäätös. Hyvinvointialue on tiloissa vuokralla ja tilat ovat yksityisessä omistuksessa. Uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja omaisen toiveen mukaisesti.

Infotilaisuuden jälkeen keskustellaan asukkaiden toiveista

Eevakodin asukkaille ja heidän läheisilleen järjestetään keskiviikkona 12.3. kello 14.30 tilaisuus, jossa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Eevakodin asukkaille ja heidän läheisilleen on tiedotettu ja tiedotetaan tilaisuudesta.

Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon asiakas voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö.

Hyvinvointialueen omien ympärivuorokautista asumista tarjoavien asumisyksiköiden määrä vähenee vuoteen 2030 mennessä kymmenellä toimipisteellä. Vuoden alussa omia toimipisteitä oli 49 ja ostopalvelun toimipisteitä on 37. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen kokonaispaikkamäärä pysyy ennallaan noin 2800 paikassa.

Hyvinvointialueen järjestämisen linjauksissa ikääntyneiden ympärivuorokautisesta asumisesta todetaan, että asukkaille tarjotaan toimintakyvyn ja tarpeen mukaisia ympärivuorokautisia asumispaikkoja ensisijaisesti kotikunnasta.

Henkilöstöä on tiedotettu asiasta.

Eevakodin toiminnan päättyminen liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisen palveluverkon ja palveluverkon periaatteet 11.6.2024. Uudistuksen päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus huomioiden taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus.