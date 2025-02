Lapset ja nuoret haluavat ajoissa olevat bussit, enemmän jalkapallokenttiä sekä lisää puuroa kouluun

Kyselyn toteutti taiteen perusopetusta Vaasan kaupungilla tarjoava Taikon yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Kysely oli osa lokakuussa järjestettyä Lätäkkö - lasten kulttuuriviikot -tapahtumaa.

Suurin osa vastauksia koski koulumaailmaa, kuten kehitysehdotuksia koulun ulkoalueiden ja sisätilojen viihtyvyyteen sekä kouluruokaan. Vastauksia saatiin paljon myös vapaa-aikaan liittyen.

- Nuorten hengailupaikkoja sekä nuorisotaloja toivottiin lisää ympäri kaupunkia. Toiveena oli myös paikka, jossa voisi tehdä läksyjä. Sen lisäksi toivottiin lisää vapaa-ajan toimintaa ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Osaa nuorista ja jopa lapsista mietityttivät raha-asiat, kertoo kyselyn toteuttanut tuottaja Kaisa Salo Taikonista.

Halvemmat bussimaksut

Kyselyssä lapset ja nuoret toivoivat halvempia bussimaksuja käteisellä maksettaessa tai jopa maksutonta bussimatkustamista alle 18-vuotiaille.

- Paljon tuli myös konkreettisia toiveita paikallisliikenteen reitteihin tai aikatauluihin. Monella oli esimerkiksi toiveena, että reittiyhteyksiä Sundomista keskustaan parannettaisiin erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, Salo kertoo.

Skeittiparkki ja liikennepuisto saavat kiitosta

Skeittiparkki ja liikennepuisto saivat paljon kiitosta. Ulkokuntosaleja ja erilaisia liikuntapaikkoja toivottiin enemmän ympäri kaupunkia.

Puistoalueita ja leikkipuistoja toivottiin myös enemmän sekä esimerkiksi penkkejä, joihin voisi istahtaa juttelemaan. Toivelistalla oli myös saada lisää roskiksia katujen varsille.

Vaikka suurin osa palautteista oli kehittämisehdotuksia, osa vastaajista myös kommentoi, että kaikki on hyvin nyt ja juuri näin kuin on.

Kooste vastauksista viedään Vaasan nuorisovaltuuston toimesta tiedoksi myös kaupungin päättäjille sekä virkahenkilöille.

Esimerkkejä lasten ja nuorten vastauksista:

Vapaa-aika / Puistot ja viheralueet

Vaasan uimahallissa voisi olla vesiliukumäki (vastaaja 7-vuotias)

Nuorisotalo Gerby (14-vuotias)

Mahdollisuus treenata jalkapalloa talvella omatoimisesti (14-vuotias)

Vesiliukumäki Vikingan rantaan, Palosaaren kuntoradalle kunnon hiihtolatu talvisin (7-vuotias)

Enemmän roskiksia katujen varsille (11-vuotias)

Laillisia graffitiseiniä tulisi olla enemmän (20-vuotias)

Kaikki hyvin, kiitos skuuttiparkista! (7-vuotias)

Lisää jalkapallokenttiä (14-vuotias)

MotoCross-rata Sundomiin ja lisää hengailupaikkoja nuorille (14-vuotias)

Lisää nuorisotiloja (13-vuotias)

Liikenne, bussit ja kadut

Paremmat bussiaikataulut (vastaaja 14-vuotias)

Bussimatkat saisivat olla halvempia, kun maksaa käteisellä (12-vuotias)

Ilmaiset bussit lapsille (15-vuotias)

Bussivuorot Sundomista viikonloppuisin (14-vuotias)

Bussien pitäisi tulla ajoissa (13-vuotias)

Söderfjärdintiellä pitäisi olla pyörätie, siellä on vaarallista pyöräillä muuten (13-vuotias)

Kouluruoka:

Hyviä ruokia kouluun, että olis kiva syödä (vastaaja 12-vuotias)

Jälkiruokia kouluun (14-vuotias)

Lokakuun jälkeen koulussa pitäisi olla puuroa ruokana vähintään kerran viikossa (15-vuotias)

Lisää mannapuuroa! (15-vuotias)

Parempaa kouluruokaa, ja kuunnelkaa oppilaiden mielipiteitä kouluruuasta (13-vuotias)

Lapsiystävällinen kunta –malli etenee Vaasassa

Vaasan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Yksi tavoitteistamme on olla kunta, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluiksi ja päästä vaikuttamaan häntä koskeviin asioihin.

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu viisi tavoitetta, joiden toteutuessa Vaasa voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Yksi tavoitteista on se, että lasten ja nuorten näkemykset huomioidaan osallistamisen avulla palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.