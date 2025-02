Frisbeegolf-vaikuttaja Jussi Meresmaa ja kirjailija J.S. Meresmaa edistävät lukemista Tampereella

Karisto on lahjoittanut yhdessä kirjailija J.S. Meresmaan ja frisbeegolf-vaikuttaja Jussi Meresmaan kanssa lähes 200 Pimeänkynsi-kirjaa Tampereen kaupungin ala- ja yläasteille.

Suomen tunnetuimpiin frisbeegolf-nimiin lukeutuva Jussi Meresmaa haluaa olla mukana tukemassa lasten ja nuorten lukutaidon kehittämistä, koska kokee sen olevan aikuisten vastuulla.

”Kun sisareni J.S. Meresmaa julkaisi uuden nuortenkirjansa Pimeänkynsi, minulle syntyi siitä ajatus: Tällaista kirjallisuutta tarvitaan kouluille. Kirjan teemassa yhdistyvät sisareni taidokas ja mukaansatempaava kauhufantasia oman yrittäjätarinani frisbeegolfin kanssa", Jussi Meresmaa sanoo.

Tamperelaiset Meresmaat lahjoittivat Pimeänkynsi-kirjat Tampereen kaupungin rehtorien kokouksessa Pääkirjasto Metsossa tammikuun lopussa.

Kaupungin kehittäjäopettaja ja lukukoordinaattori Katja Saxholm uskoo, että lapsien altistaminen kirjoille on yksi parhaista tavoista tuoda lukemista lähemmäksi heitä. Siksi Pimeänkynsi-lahjoitus otettiin kaupungin puolesta vastaan erityisellä ilolla: kirjat jaettiin kouluihin neljän seteissä, mikä mahdollistaa niiden lukemisen yhteisöllisissä lukupiireissä.

”Lukeminen, jos mikä, on tulevaisuustaito. Lukemalla kirjoja pääsee mitä huikeimpiin seikkailuihin. Hienoa, että Jussi Meresmaa otti vahvasti kantaa siihen, että lukutaito on kaikkien asia”, Saxholm kiittelee.

Myös Pimeänkynnen kirjoittaja, palkittu fantasiakirjailija J.S. Meresmaa iloitsee lahjoituksesta. Kouluvierailuja tehdessään hän on huomannut kuinka tärkeää lukemisen edistämiselle on se, että kirjoja on siellä missä lapsia ja nuoriakin.

”Pääsyn kirjojen pariin pitää olla mahdollisimman helppoa, ja sen hoitaminen on meidän aikuisten vastuulla. Oli mahtavaa, miten innokkaasti myös kustantaja lähti toteuttamaan asiaa. Olen iloinen, että kotikaupungin koulut saivat nyt kirjavalikoimiinsa lisää innostavaa luettavaa!”

Lumola-sarjan toinen osa, Sysivesi, ilmestyy huhtikuussa. Sarjaa kuvittaa Elina Äijälä.

