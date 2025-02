Korjausrakennuskonserni re:mount kasvoi vahvasti vuonna 2024

Korjausrakentamiseen keskittyvän re:mount-konsernin tilikauden 2024 avainluvut kertovat kannattavasta ja kehittyvästä toiminnasta. Konsernin pro forma -liikevoitto ylsi 9 prosenttiin liikevaihdosta (edellisellä tilikaudella 8 %) ja pro forma -liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta 36 prosenttia noin 160 miljoonaan euroon (118 miljoonaa euroa). Kasvu muodostui yritysostoista.

Henkilöstötyytyväisyyttä mittaava eNPS-luku oli 64 ja asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS 66. Myös LTIF-tunnusluku, joka kertoo poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien suhteesta työtunteihin, parani 10,9:än (22,8).

re:mountin strategiaan kuuluu ostaa hyvin johdettuja ja kannattavia korjausrakennusyrityksiä kiinnostavilta markkina-alueilta. Vuonna 2024 konserni teki viisi strategiansa mukaista yritysostoa. Pääkaupunkiseudulla re:mountiin liittyivät Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy, MK Facade Oy sekä Robert Rakentajat Oy, Turussa Casaneera Oy, ja Tampereella USK Rakennus Oy.

Alkaneella tilikaudella re:mount on julkistanut kaksi uutta yritysostoa, joilla hankittiin pääkaupunkiseudulla toimiva Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy sekä Rakennustoimisto PRM Seinäjoella. Näiden kauppojen myötä re:mountissa on 11 tytäryhtiötä, ja ne toimivat omilla nimillään vastaten omasta liiketoiminnastaan konsernin tukemana.

Uudet yritysostot nostavat konsernin pro forma -liikevaihdon noin 187 miljoonaan euroon. Henkilöstömäärä on noin 380 sekä konsernin henkilöstöomistajien määrä 102.

Korjausrakentamisen näkymät hyvät, vaikka kilpailu kiristyi

Suomalaisten kiinteistöjen korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta, joten korjausrakentamisen markkinanäkymät ovat myönteiset, vaikka hintakilpailu on kiristynyt. Lisähaastetta tuo se, että kiinteistöjen arvot vaihtelevat alueittain paljon ja muun muassa joillakin taloyhtiöillä on ollut vaikeaa saada rahoitusta urakoihinsa.

– Uudisasuntorakentamisen markkina on vielä alamaissa, joten viime vuonna entistä useammat urakoitsijat etsivät töitä korjausrakentamisesta. re:mount keskittyi tekemään tehokasta ja laadukasta työtä. Kaikilla yhtiöillämme on korkea omavaraisuusaste, ja konserni on vakavarainen, joten asiakkaat luottivat meidän toiminnallisen suorituskykymme lisäksi taloudelliseen kantokykyymme, kertoo re:mountin toimitusjohtaja Iisakki Koski kuluneesta tilikaudesta.

