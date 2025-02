Vapaaehtoiset aula-avustajat helpottavat asiointia JUSTissa

Neuvonnalle on ollut kysyntää, sillä JUSTissa on paljon erilaisia Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusoten) ja HUSin palveluita. Aula-avustajatoiminta on koettu myös Keusoten henkilökunnan keskuudessa tarpeelliseksi.

– Asiakkaiden voi olla haastavaa hahmottaa, minne pitäisi mennä tai miten tulisi toimia, jos JUSTissa käy harvoin tai tulee asioimaan ensimmäistä kertaa, toteaa lähineuvontapisteen työntekijä Linda-Maria Siro.

Asiakkaillakin on ollut OLKA:n aula-avustajista hyvää palautetta. JUSTissa asioinut Kirsti Lyytinen antaa avusta omakohtaisen esimerkin, jossa hän sai hyviä neuvoja ITTE-automaatin käyttöön.

– En osannut heti käyttää ilmoittautumislaitetta, kun niitä on tässä aulassa kaksi erilaista, enkä tiennyt kumpaan pitää ilmoittautua, Kirsti kertoo.

Aulassa todellakin on kaksi eri laitetta, joista toisella ilmoittaudutaan Keusoten palveluihin ja toisella HUSin laboratorioon.

Vapaaehtoiset itse ovat kokeneet toiminnan mukavana ja merkityksellisenä.

– Juuri eräs herra sanoi, että on se niin hyvä, että on tällainen palvelu. Monet asiakkaat, erityisesti iäkkäämmät, kokevat kaikenlaisten laitteiden käytön hankalaksi. Heidän olonsa muuttuu heti turvallisemmaksi, kun apua on saatavilla. On myös ihanaa, kun asiakkaat ilahtuvat pienistäkin neuvoista. Tämä työ antaa hyvää mieltä molemmin puolin, iloitsee aula-avustajana toimiva Soili Kivelä.

Hän suositteleekin OLKA:n vapaaehtoistoimintaa kaikille, jotka ovat sosiaalisesti avoimia ja haluavat antaa aikaansa merkitykselliseen vapaaehtoistyöhön.

– Tämä on helppo ja joustava vapaaehtoistoiminnan muoto, Soili summaa.

Keski-Uudellamaalla vapaaehtoiskoulutuksia järjestetään useita kertoja vuodessa. Sairaalavapaaehtoisena voi tällä hetkellä toimia Järvenpäässä JUSTissa ja Hyvinkään sairaalassa.

OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa ja hyvinvointialueen yksiköissä. Keski-Uudellamaalla OLKA-toimintaa toteutetaan yhdessä Keusoten, HUS yhtymän, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston ja alueen yhdistysten kanssa. OLKA® on HUSinn ja HyTe ry:n luoma valtakunnallinen yhteistyömalli.

OLKA-yhteistyön koordinointi toteutetaan Keusotessa osana Kestävä kasvu -hanketta (RRP2), jonka rahoittaa Euroopan unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenerationEU).