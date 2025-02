SDP:n Kymäläinen: Venäläisten kiinteistökauppojen täyskielto etenee vihdoin – koska puututaan jo tehtyihin kauppoihin?

- On tärkeää, että hallitus on vihdoin toiminut, jotta venäläisten kiinteistökaupat saataisiin kuriin. Lakiesityksen mukaan hyökkäyssotaa käyvän valtion kansalaiset tai niihin rekisteröidyt yhteisöt eivät voisi hankkia kiinteistöjä Suomesta. Kielto ei koskisi heitä, joilla on pysyvä oleskelulupa. Esitys on kannatettava, mutta se olisi pitänyt tuoda eduskunnalle jo paljon aikaisemmin. Venäjä hyökkäsi Krimille yli kymmenen vuotta sitten ja on sittemmin käynyt laajamittaista hyökkäyssotaansa Ukrainassa pian kolme vuotta. Miksi reagoimme tilanteeseen vasta nyt, Kymäläinen kysyy.

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa lähtivät nousuun vuonna 2007, ja Kymäläinen on varoitellut niihin liittyvistä vaaroista siitä lähtien. Jo tuolloin Venäjä valmistautui Krimin miehitykseen ja hankki kiinteistöjä Krimiltä. Esimerkiksi sotilasprofessori Marko Palokangas on todennut pitävänsä mahdollisena, että Putinin hallinnolla on suunnitelma myös Suomen varalta.

Kiinteistökauppojen kieltämisen lisäksi huomio täytyy Kymäläisen mukaan kohdistaa nyt myös kaikkiin kiinteistöihin, jotka siirtyivät venäläisomistukseen niiden parinkymmenen vuoden aikana, jolloin meillä ei ollut voimassa minkäänlaisia rajoituksia EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten kiinteistökaupoille. Kiinteistöjen määrä on valtava, ja niiden joukossa on kokonaisturvallisuudenkin kannalta ongelmallisia tapauksia. Merkillepantavaa on, että kaupat ovat painottuneet vahvasti Kaakkois-Suomeen, jonka Venäjän propagandassa on viime aikoina vihjattu kuuluvan historiallisesti Venäjälle.

- Viimeistään laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut, ettemme voi suhtautua sinisilmäisesti Venäjän toimintaan. Nyt on nopeasti löydettävä keinot, joilla jo tehtyihin kauppoihin voidaan puuttua. Meillä on olemassa laki, joka periaatteessa mahdollistaa kiinteistöjen lunastamisen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tulisi kuitenkin pohtia, vastaako olemassa oleva lainsäädäntö parhaalla mahdollisella tavalla tarpeeseen ongelmallisiin jo tehtyihin kiinteistöhankintoihin puuttumiseksi, vai olisiko joku toinen keino parempi. Emme kuitenkaan voi vain seurata vierestä Venäjän toimintaa. Ukrainan esimerkki on sen osoittanut, Kymäläinen päättää.