Itäisen Suomen elinvoima vaatii tekoja – rahoituspäätöksiä ei voi lykätä

Hallituksen työryhmien loppuraportit Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmista julkaistiin tänään. MTK pitää itäisen Suomen elinvoiman turvaamista välttämättömänä ja vaatii nopeita toimia raportin esittämien tavoitteiden toteuttamiseksi. Rahoituspäätöksiä ei voi jättää myöhemmäksi – alueen asukkaille ja yrittäjille tarvitaan konkreettisia ratkaisuja nyt.

MTK on kantanut erityistä huolta itäisen Suomen elinvoimasta muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Järjestö näkee asian laajempana strategisena turvallisuuskysymyksenä myös EU-tasolla. MTK:n johtokunta hyväksyi äskettäin järjestön oman Itäistä Suomea koskevan ohjelman (https://www.mtk.fi/-/itaisen-suomen-ohjelmaan-tavoitteet)

Toimenpiteet itäisen Suomen elinvoiman varmistamiseksi ovat välttämättömiä. Työryhmän esityksissä on monia tärkeitä tavoitteita, jotka on vietävä nopeasti toteutusvaiheeseen – liian moni asia on edelleen jatkoselvityksen varassa.

“Alueen asukkaat ja yrittäjät tarvitsevat nopeasti konkreettisia toimenpiteitä”, sanoo MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri.

Työryhmän esityksessä ei oteta kantaa toimenpiteiden rahoittamiseen.

“On selvää, että päätöksiä rahoituksesta tarvittaisiin kevään puoliväliriihessä. Myös EU-rahoitusmahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti itäisessä Suomessa", Kristeri toteaa.

Ohjelmassa tunnistetaan alkutuotannon edellytysten turvaamisen tarve kaikissa olosuhteissa sekä investointien haasteet. MTK on esittänyt näihin liittyen selkeitä toimenpiteitä, jotka on nyt vietävä käytäntöön.

Lisätietoja:

Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, 040 507 4088

Simo Tiainen, johtaja, MTK, 040 553 3131

Jari Rouvinen, toiminnanjohtaja, MTK-Pohjois-Karjala, 0400 331 566