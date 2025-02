Sale Taalintehtaan uudistustyöt alkavat viikolla 11

– On hienoa päästä tekemään Taalintehtaasta entistäkin parempaa Salea. Uudistuksessa palveluvalikoimamme lisääntyy muun muassa take away -kahvipisteellä sekä paistopisteellä. Jatkossa asiakkaiden onkin helppo napata vaikka aamukahvit ja uunituoreet paistopisteen herkut mukaansa. Myös tuotevalikoimaa tullaan muuttamaan enemmän asiakkaiden toiveiden mukaiseksi, kertoo Salen myymäläpäällikkö Jonas Blomqvist.

Tuotevalikoiman muutoksen lisäksi myymälän kylmäkalusteet vaihdetaan moderneihin ja energiatehokkaisiin ovellisiin kylmäkalusteisiin, valaistus uusitaan, sekä pitkään samanlaisena pysynyt yleisilme päivitetään lattiasta kattoon uuden Sale-konseptin mukaiseksi.

Myymäläuudistuksen takia Sale Taalintehdas sulkeutuu 8.3. ja uudistuneen Salen avajaisia päästään viettämään viikolla 12.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Juha Roos, p. 044 7705 549