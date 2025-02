re:mount-konsernille uusi toimitusjohtaja – Joachim Lindholm aloittaa tehtävässä 10.2.

re:mount on kasvanut voimakkaasti varsinkin vuoden 2024 aikana, jolloin konserni teki viisi yritysostoa.

– Kasvutahti vaatii lisää johtamisen resursseja, sillä haluamme kehittyä korjausrakentamisessa Suomen johtavaksi toimijaksi. Olimme jo kartoittaneet henkilöitä yrityskauppajohtajan rekrytointia varten, kun Iisakki kertoi haluavansa itse jatkaa siinä roolissa. Konserni on saavuttanut hänen johdollaan paljon. Lisäksi hän on analysoinut Suomen korjausrakennusyritykset tarkemmin kuin kukaan eli hänellä on tehtävään eniten osaamista. Nyt kun löysimme toimitusjohtajan ruutuun Jokke Lindholmin, jolla on vahva tausta korjausrakentamisesta ja liikkeenjohtamisesta, meillä on eväät seuraavaa kasvuvaihetta varten, re:mount-konsernin hallituksen puheenjohtaja Kari Virta kertoo.

– Kun re:mount perustettiin vuonna 2021, halusimme luoda korjausrakennuskonsernin, joka palvelee paikallisesti ja kasvollisesti asiakkaita omissa palvelusegmenteissään. Olemme edenneet tässä tavoitteessa hienosti. Tulemme jatkamaan yritysostoja nykyiseen tapaan, ja keskitymme yhtiöiden kannattavuuteen sekä paikallisen toiminnan kasvollisuuteen, Kari Virta toteaa.

Mahdollisuus, jollaista ei tule vastaan muualla

Joachim Lindholm tulee re:mount-konsernin toimitusjohtajaksi Rentan operatiivisen johtajan paikalta. Sitä ennen hän on työskennellyt Havatorin, Caverionin ja Suomen Kiinteistöliiton palveluksessa. Harrastustausta liittyy vahvasti jalkapalloon, jota Jokke on pelannut pääsarjatasolla saakka ja valmentaa nykyään junioripelaajia.

– Päätehtäväni on tehdä kasvavasta konsernista korjausrakentamisen palvelutalo. re:mount on huippuosaajien yritys, jota on kehitetty johdonmukaisesti. Reilussa kolmessa vuodessa meihin on liittynyt yksitoista vahvaa tytäryhtiötä ja omistajiksi yli sata yrittäjää ja avainhenkilöä. Tarjoamme korjausrakentamisen ammattilaisille parhaan paikan kehittyä alueensa huippuina, Joachim Lindholm kertoo.

– Katson maailmaa, liiketoimintaa ja johtamista joukkuepelaajan silmin eli asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys määrittää asemamme markkinoilla, ja henkilöstön tyytyväisyys mahdollistaa parhaan suhteellisen kannattavuuden. Joukkuepelaajana kuulun luonnollisesti myös konsernin henkilöstöomistajiin, Lindholm miettii.

Kun toimitusjohtajan tehtävä siirtyy Lindholmille 10.2., Iisakki Koski ottaa vastuulleen konsernin yrityskaupat ja hankinnat.

– Olen runsaan kahden vuoden aikana perehtynyt korjausrakentamisen markkinaan ja neuvotellut lukuisien hyvien yrittäjien kanssa. Sitä työtä konsernin kasvustrategian toteuttamiseksi haluan jatkaa. Keskityn yrityskauppojen valmisteluun ja toteuttamiseen sekä hankintojen johtamiseen, joilla tuotamme hyötyä sekä tytäryhtiöille että asiakkaille, Iisakki Koski sanoo.

Lisätietoja:

Kari Virta, hallituksen puheenjohtaja, re:mount-konserni, 040 751 1853

Joachim Lindholm, toimitusjohtaja (10.2. alkaen), re:mount-konserni, 044 550 1037, joachim.lindholm@remount.fi