Espoossa lähes joka toinen on kirkon jäsen – jäsenmäärän lasku on hidastunut edellisistä vuosista

Espoon kuudessa evankelisluterilaisessa seurakunnassa oli vuoden 2024 lopussa yhteensä 156 049 jäsentä. Noin joka toinen espoolainen kuuluu kirkkoon. Espoon seurakunnat on näin kaupungin suurimpia yhteisöjä. Jäsenyys on yleisintä kotimaisia kieliä puhuvien joukossa. Heistä 64,5 % on seurakuntien jäseniä.

Kirkkoon kuulumisprosentti vaihtelee seurakunnittain. Yleisimmin kuulutaan kirkkoon Tapiolassa (54,1 %), kun Leppävaarassa seurakuntien jäseniä on 41,2 % alueen asukkaita. Alueen monikulttuurisuus korreloi seurakunnan jäsenyysasteen kanssa. Esimerkiksi Leppävaarassa seurakunnan alueen asukkaista 31,3 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, kun Tapiolan alueella näin on 18,3 % kohdalla.

Pääkaupunkiseudun seurakuntien toimintaympäristö on monikulttuurinen ja -kielinen. Toistaiseksi hieman yli kaksi prosenttia Espoon vieraskielisestä väestöstä on kirkon jäseniä. Monikielisyys huomioidaan Espoon seurakuntien strategiassa ja toiminnassa. Kohtaamisia, toimintaa ja viestintää pyritään tekemään yhä monikielisemmin. Esimerkiksi Espoon seurakuntien englanninkieliset verkkosivut on juuri uusittu.

Jäsenmäärän lasku hidastunut edelleen

Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 2367 henkilöä (v. 2023 tämä luku oli 2288 henkilöä), eli lähes 100 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Luku sisältää sekä kastetut että muutoin jäseniksi liittyneet.

Vuonna 2024 muutosta tapahtui muun muassa 18–29-vuotiaiden keskuudessa. Eronneita oli 170 vähemmän ja liittyneitä 30 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2024 aikana Espoossa kirkosta erosi 2641 ihmistä (v. 2023 luku vastaava luku oli 2861), mikä on 220 ihmistä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 1507 hengellä vuonna 2024, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin laskua oli 1659 henkeä.

Espoon asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 6 832 henkilöllä. Heistä suurin osa oli muita kuin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia.





Jäsentiedot seurakunnittain 31.12.2024

seurakunta - jäsenmäärä - (muutos edelliseen vuoteen) - alueen asukkaista kuuluu kirkkoon - (kieliryhmästä kuuluu kirkkoon)

Esbo svenska församling 13 762 (-181), 67,5 % Espoon ruotsinkielisistä

Espoon tuomiokirkkoseurakunta 42 438 (-768), 50,8 % (66,6 % alueen suomenkielisistä)

Espoonlahden seurakunta 28 720 (-103), 50,6 % (64,8 % alueen suomenkielisistä)

Leppävaaran seurakunta 23 093 (-271), 41,2 % (60,3 % alueen suomenkielisistä)

Olarin seurakunta 26 677 (43), 45,1 % (63,5 % alueen suomenkielisistä)

Tapiolan seurakunta 21 359 (-227), 54,1 % (66,5 % alueen suomenkielisistä)

yhteensä 156 049 (-1507), 48,6 % (64,5 Espoon suomen- ja ruotsinkielisistä)



Jäsenprosentit perustuvat Tilastokeskuksen alustavaan tietoon vuoden vaihteen väkiluvusta Espoossa ja seurakuntien alueilla.