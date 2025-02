Aluehallitus käsittelee muutosesityksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön ja toimielinrakenteeseen

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimielinrakennetta on arvioitu syksyn 2024 aikana aluehallituksen toimeksiannon mukaisesti. Arviointityötä ovat ohjanneet aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ja aluehallitus sekä operatiivista työtä Keski-Suomen hyvinvointialueen johtoryhmä sekä hyvinvointialueen viranhaltijoista koostuva valmistelutyöryhmä. Mukaan prosessiin on osallistettu laajasti luottamushenkilöitä haastatteluin ja työpajoin syksyn 2024 aikana. Tarkoituksena on, että uusi toimielinrakenne ja sitä vastaavat hallintosäännön muutokset voitaisiin ottaa käyttöön 1.6.2025 alkaen uuden aluevaltuuston aloittaessa toimintansa.

Nykyisen toimielinrakenteen arvioidaan tukeneen toiminnan käynnistymistä

Nykyinen toimielinrakenne otettiin käyttöön hyvinvointialueen käynnistyttyä vuonna 2023. Valittu toimielinrakenne on mahdollistanut asioiden tarkastelun eri näkökulmista ja tukenut hyvinvointialueen perustan rakentamista. Käynnistymisvaiheessa päätettävien asioiden määrä on ollut suuri, ja monet asiat on käsitelty ensimmäistä kertaa.

Ensimmäisen vaalikauden lähestyessä loppuaan toimielinrakennetta on arvioitu ensimmäistä kertaa. Toimielinrakenteesta tehdyn arvioinnin perusteella toimielimet ovat toimineet hyvin ja niiden ilmapiiri on ollut kehittämismyönteinen. Luottamushenkilöt ovat kokeneet saaneensa äänensä hyvin kuuluviin. Vakiintuneemmassa organisaation elinkaaren vaiheessa on ollut perusteltua arvioida kriittisesti toimielinten työskentelyä kokonaisuutena, sekä sen vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Resurssien viisas käyttö sekä organisaation kehitysvaihe huomioiden on noussut esiin tarve tarkastella luottamushenkilöorganisaation tiivistämistä.

Jatkossa hyvinvointialueella olisi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta sekä turvallisuuslautakunta

Arvioinnin ja sitä seuranneen työskentelyn perusteella aluehallitukselle esitetään muutoksia hyvinvointialueen hallintosääntöön sekä toimielinrakenteeseen. Lautakuntien osalta päätösvallan puuttuminen ja lautakuntien valmisteleva rooli on koettu jossain määrin haastavaksi. Hallintosäännön kirjauksiin on toivottu selkeämpää päätösvaltaa, joka selkeyttäisi lautakunnan roolia. Kolmen lautakunnan malli on aiheuttanut myös tilanteen, jossa asioiden käsittely siiloutuu ja on osin päällekkäistä erityisesti lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan sekä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan osalta.

Lautakuntia olisi aluehallituksen käsittelyyn menevän esityksen mukaan jatkossa kaksi: hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta sekä turvallisuuslautakunta. Lisäksi lautakunnille määritellään nykyistä selkeämmin tehtävät ja päätösvalta hallintosäännössä.

Järjestöillä ja seurakunnilla sekä palveluntuottajille olisi jatkossa uudenlaiset foorumit

Yhteistyö hyvinvointialueen ja järjestöjen, seurakuntien sekä palveluntuottajien kanssa on koettu tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Toimielinrakenteen hallinnollinen ja muodollinen toimintatapa on kuitenkin koettu osallisuutta rajaavaksi ja toiminnan kehittäminen on nähty tarpeelliseksi.

Sekä järjestöille ja seurakunnille että palveluntuottajille otettaisiin esityksen mukaan käyttöön uudenlainen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tukeva foorumi, joka kokoaa alueen eri toimijoita entistä laajemmin yhteen. Se saa lopullisen muotonsa yhteiskehittämisen aikana. Perusperiaatteina ovat, että foorumit ovat hyvinvointialueen koollekutsumia, säännöllisen osallisuuden, vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen väyliä järjestöille, seurakunnille, palveluntuottajille, hyvinvointialueen viranhaltijoille sekä hyvinvointialueen luottamushenkilöille.

Lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto) esitetään lisättävän paikkoja järjestöjen ja seurakuntien edustajille. Lisäksi nuorisovaltuuston jäsenmäärä yhtenäistetään muiden vaikuttamistoimielinten kanssa.

Jaostoja olisi jatkossakin kolme

Jaostojen rakenne säilyisi esityksen mukaan ennallaan, eli hyvinvointialueella toimii jatkossakin kolme jaostoa: henkilöstöjaosto, sisäisen tarkastuksen jaosto ja yksilöasiainjaosto. Jaostojen jäsenmäärää esitetään vähennettäväksi viiteen nykyisestä seitsemästä jäsenestä.

Arvioinnissa vertailtiin myös muiden hyvinvointialueiden kokouspalkkioita. Vertailun perusteella Keski-Suomen hyvinvointialueen luottamushenkilöpalkkiot ovat matalat. Olemassa olevat kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot esitetään kuitenkin pidettävän ennallaan. Keski-Suomen hyvinvointialueelta puuttuu kokonaan yleisesti käytössä oleva valtuustoryhmien puheenjohtajien vuosipalkkio. Valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio esitetään lisättäväksi hallintosääntöön ja sen määrä olisi 100 euroa/valtuutettu/vuosi.

