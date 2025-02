"Kaikkien aikojen scifiromaani" Kolmen kappaleen probleema sai jatkoa

Liu Cixin (s. 1963) on tunnetuimpia elossa olevia scifikirjailijoita. Hänen Muistoja planeetta Maasta -trilogiansa on myynyt miljoonia kappaleita yli sadassa maassa. Kolmen kappaleen probleema sekä trilogian muut osat Synkkä metsä ja Kuolema on ikuinen ovat saaneet kehuja sen uskottavasta, fysiikan laeilla ja ihmiskunnan kohtalolla spekuloivasta maailmastaan. George R. R. Martin on sanonut kirjasarjasta: ”Ainutlaatuinen sekoitus tieteellistä ja filosofista spekulaatiota, politiikkaa, historiaa, salaliittoteoriaa ja kosmologiaa.”

Kun tieteiskirjailija Baoshu (s. 1980) luki Liu Cixinin trilogian viimeisen osan, hän ryhtyi heti kirjoittamaan sille jatkoa. Tieto jatko-osasta kantautui Liu Cixinin kustantajalle, ja Liun hyväksyttyä tekstin kustantaja julkaisi sen. Tästäkin kirjasta tuli menestys.

Kolmen kappaleen probleemassa ihmiskunta saa ensi kerran kontaktin vieraaseen sivilisaatioon. Trisolaris-planeetan huonot elinolosuhteet ovat ajaneet sen asukkaat etsimään uutta kotia, ja he kiinnostuvat Maasta lupaavava uutena asuinpaikkana. Ihmiskunnan on unohdettava keskinäiset kiistansa ja estettävä muukalaisten invaasio.

Toinen osa Synkkä metsä nostattaa kierroksia ja laajentaa perspektiiviä 200 vuoden päähän. Teknisesti kehittyneemmän Trisolariksen avaruuslaivasto lähestyy Maata aikeenaan tuhota tai alistaa ihmiskunta. Vihollisten lähettämät supertietokoneet ovat estäneet fysiikan tutkimusta kehittymästä pidemmälle Maassa. Maan asukkaat yrittävät keksiä asetta, jolla taistella Trisolariksen laivastoa vastaan.

Trilogian päättävä teos Kuolema on ikuinen on lohduton kuvia maailmanlopusta. Ihmiskunta ei kaadu vieraan sivilisaation nokkeluuteen tai tekniseen ylivertaisuuteen, vaan ihmisrodun omaan ylimielisyyteen.

Täydellinen uusi maailma sijoittuu aikaan, jolloin Maa on tuhottu. Syöpää sairastava Yun Tianming jäädytetään ja laukaistaan avaruuteen. Yun myöntyy auttamaan muukalaisia ​​alistamaan ihmiskunta pelastaakseen maapallon täydelliseltä tuholta.

Klooniruumiina Yun on viettänyt erittäin pitkän elämän maanpaossa, ihmisrodun petturina. Lähestyessään viimeinkin elämänsä loppua hän saa yhtäkkiä uuden armon – ja uuden uudestisyntymisen. Tietoisuus, joka kutsuu itseään Hengeksi, on värvännyt hänet taistelemaan koko maailmankaikkeuden olemassaoloa uhkaavaa olentoa vastaan . Yun kieltäytyy olemasta taas pelinappula. Hänellä on oma suunnitelma ihmiskunnan tulevaisuuden pelastamiseksi.

Neliosaisessa tarinassa teknisen sanaston ja poliittisten päätösten alta paljastuu taso, jolla pohditaan elämää ja kuolemaa, inhimillisyyttä ja ihmisyyttä, elämisen ja olemisen tarkoitusta.

Netflixin viime keväänä lanseeraama tv-sovitus Kolmen kappaleen probleemasta oli Netflixin ykkösenä. Se oli sarjaa tuottavan, Game of Thronesinkin takana olleen trion David Benioff, D.B. Weiss ja Alexander Woo ykkössatsaus: sen tekeminen maksoi 20 miljoonaa dollaria per jakso. Viime vuonna vahvistettiin, että kaudet 2 ja 3 ovat tekeillä. Täydellisen uuden maailman filmatisoinnista ei tällä hetkellä ole tietoa.

Kaikki kirjat on suomentanut Rauno Sainio suoraan kiinasta. Sainio on erikoistunut kiinankieliseen kirjallisuuteen. Hän oli ehdolla Agricola-palkinnon saajaksi Chi Zijianin romaanista Puolikuu vuonna 2023.

Baoshu: Täydellinen uusi maailma

ISBN 978-952-364-537-0. Aula & Co 2025.

Kansi: Tom Backström.

Äänikirjan lukija: Aku Laitinen.