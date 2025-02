Suomen tulli on selvittänyt Sipulitien käyttäjiä – ylläpitäjä sama kuin Sipulimarketilla

Tulli takavarikoi yhteistyössä Ruotsin poliisin kanssa Sipulitien palvelimet ja kopioi niiden sisällön syksyllä 2024, mistä kerroimme aiemmin. Sipulitie-sivustolla on ollut yli 17 000 rekisteröityä käyttäjätiliä, joista myyntitilejä oli yli 150. Tullin takavarikoimasta materiaalista on löydetty mm. kauppapaikan käyttäjien välistä viestiliikennettä, maksuliikennetietoja, käyttäjien yhteystietoja sekä osto- ja myyntitietoja. Tulli on tunnistanut useita käyttäjätilien taustalla olevia henkilöitä, joihin liittyen on aloitettu esitutkintoja huumausainerikoksista.

Sivuston ylläpitäjä on ennen takavarikkoa kertonut julkisesti Sipulitien liikevaihdon olleen 1,3 miljoonaa euroa, joka vastaa Tullin esitutkinnassa selvittämää tietoa. Esitutkinnan aikana rikoshyötyä on jäljitetty koko vyyhdistä lähes miljoonan euron arvosta. Osa tästä on takavarikoitu, osa asetettu vakuustakavarikkoon.



- Tullin verkkorikostutkinta on tehnyt erinomaista työtä tämän rikoskokonaisuuden selvittämisessä. Pystymme puuttumaan tehokkaasti ja paljastamaan verkossa tapahtuvaa anonyymia laittoman tavaran ja aineiden kauppaa, sanoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Ylläpitäjä järjesti kauppapaikalle asiakaspalvelua

Sipulitien ylläpitäjäksi epäillään itäsuomalaista miestä. Miestä epäillään kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta, jotka liittyvät huumausainesivustojen ylläpitoon. Kotietsinnässä epäillyltä takavarikoitiin mm. tietoteknisiä laitteita, virtuaalivaluuttoihin liittyvää materiaalia sekä rikoshyötynä virtuaalivaluuttaa noin 150 000 euron arvosta. Vakuustakavarikkoon on vaadittu epäillyn omaisuutta yli puolen miljoonan euron arvosta.

Sipulitien ylläpitäjä rekrytoi kauppapaikalla toimineita huumausaineiden myyjiä avukseen asiakaspalvelijoiksi ja maksoi heille palkkaa. Tulli on tunnistanut Sipulitien asiakaspalvelijoiden henkilöllisyyden. Aluksi apuna toimi kaksi uusimaalaista miestä. Joitakin päiviä ennen kauppapaikan sulkemista asiakaspalvelijoiksi ryhtyi kolmen henkilön ryhmä Uudeltamaalta ja Keski-Suomesta. Kolmikossa oli kaksi miestä sekä toisen äiti.

Sama ylläpitäjä Sipulitiellä, Sipulimarketilla ja Tsätillä

Tulli epäilee Sipulitien ylläpitäjää myös Sipulimarketin ja Tsätti-myyntisivuston ylläpitämisestä. Molemmat olivat laittomien aineiden ja esineiden kauppapaikkoja. Tulli sulki Tsätti-sivuston samanaikaisesti Sipulitien kanssa syyskuussa 2024. Sipulimarketin Tulli sulki vuonna 2020. Sipulitien sulkemisen jälkeen salatussa Tor-verkossa ei ole enää ollut toimivaa suomenkielistä huumausainemarkettia.

Tulli on tehnyt kattavaa yhteistyötä Ruotsin poliisin, Europolin ja Suomen eri poliisiyksiköiden kanssa. Esitutkinnan aikana on ollut kiinniotettuna ja vangittuna useita henkilöitä epäiltynä sivuston ylläpidosta tai osallisuudesta sivuston asiakaspalveluun ja moderointiin.

Asiakokonaisuuden esitutkinta on kesken ja se siirretään kevään aikana syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle. Rikosasiaa tullaan käsittelemään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.