Kokoomuksen Kopra: Kokoomusjohtoinen hallitus kieltää viimein venäläisten kiinteistökaupat

Hallitus on antanut tänään eduskunnalla esityksen, jolla asetetaan venäläisten kiinteistökaupat Suomessa täyskieltoon.



”Kiinteistökauppojen täyskiellosta puhuttiin jo edellisellä hallituskaudella, mutta sitä ei silloin lähdetty viemään eteenpäin. Nyt kokoomusjohtoinen hallitus on ottanut vastuun kiinteistökauppoihin liittyvän turvallisuusuhan suhteen ja tekee tarvittavia ratkaisuja”, kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra sanoo.



Esityksen tavoitteena on vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ehkäisemällä kiinteistöjen kautta tapahtuva vihamielinen laaja-alainen vaikuttaminen Suomessa.



Esityksessä ei puhuta suoraan Venäjästä, mutta nykyisessä käytännössä esitys koskee venäläisomistuksia nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Kopra sanoo esityksen olevan Suomessa tarpeen nimenomaan Venäjän aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi.



”Tällä konkreettisella toimella Suomi torjuu vihamielisiä vaikuttamisyrityksiä. Aika on sellainen, että Suomen on oltava valppaana tällaisissa asioissa emmekä voi jäädä odottamaan, että muut tekevät turvallisuutta koskevia ratkaisuja puolestamme”, Kopra sanoo.



Kiinteistönhankintojen kiellolla voidaan vaikuttaa Kopran mukaan erityisesti pitkän ajan uhkapotentiaalia pienentävästi.



”Tällä esityksellä hallitus haluaa pienentää sitä riskiä, että Suomea pyrittäisiin horjuttamaan kiinteistökauppojen myötä. Luvan myöntämisen hetkellä harmiton hankinta voi muuttua harmilliseksi pitkälläkin aikavälillä”, Kopra päättää.