Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi asumispalveluyksikkö tuottaa myös etäturvakotipalvelua

Pirkanmaan hyvinvointialue jakoi järjestöavustuksia - hakijamäärä kasvoi viime vuodesta 3.2.2025 11:44:34 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkuus- ja laatujaosto on päättänyt vuoden 2025 kumppanuus- ja yleisavustuksista järjestöille. Avustuksen hakijoita oli viime vuotta enemmän. Avustusten kokonaissumma, noin 1,7 miljoonaa euroa, on säilynyt ennallaan. Pirkanmaan hyvinvointialueelle on valmistunut myös järjestöyhteistyön asiakirja tukemaan yhteistyötä hyvinvointialueen ja järjestöjen kesken.