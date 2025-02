Veronkorotus ei ole suomalainen menestysresepti

Haasteita on riittänyt matkan varrella muun muassa korkean inflaation vuoksi. Oli erittäin ikävää kuulla hallituksen esityksestä nostaa makeisten ja suklaatuotteiden arvonlisäveroa ylimpään 25,5 prosentin verokantaan. Esitämmekin syvän huolestuneisuutemme hallitukselle siitä, ettei se nuku onnensa ohi kansantalouden kasvua vauhdittavan investoinnin edessä. Orastavaa talouskasvua ei pitäisi nyt omin toimin hankaloittaa. Esityksellä on keskeinen vaikutus laajasti kaupan ja palvelun toimialoille. Erityisen haitallinen esitys on nyt jäissä olevaan Fazerin investointipäätökseen.

Hallituksen esityksessä on arvioitu, että makeisten ja suklaan arvonlisäveron korotus toisi valtion kassaan 85 miljoonaa euroa. Se on iso raha, mutta silti vain 5 prosenttia hallituksen kehysriihen veromuutosten kokonaispotista. Entä mikä on taloudellinen vaikutus, jos/kun investointi toteutuisi? Fazer on ilmoittanut tehdasinvestoinnin arvoksi 750 miljoonaa euroa ja rakentamisen työllisyysvaikutukset 7 000 henkilötyövuotta. Tehtaan käynnistyessä sen työllisyysvaikutus on arviolta 900-1800 henkilötyövuotta. Lisäksi iso tehdasinvestointi luo kysyntää yrittäjyydelle ja erilaisille palveluille, kun tehdas vaatii huoltoa, ylläpitoa ja tuotannollinen toiminta kuljetuksia. Kaikesta tehtaaseen liittyvästä taloudellisesta toimeliaisuudesta ja palkoista maksetaan veroa valtion kassaan ja näillä luvuilla kassaan kertyy verotuloina rahaa. Uskallamme väittää, että tehtaan elinkaaren aikaiset taloudelliset vaikutukset varmasti ylittävät makeisveron 85 miljoonan euron lisäyksen valtion kassaan.

Hallitus on linjannut tavoitteekseen kaksinkertaistaa elintarvikevienti. Sitä taustaa vasten tämä esitys, joka heikentää elintarviketeollisuuden näkymiä, on erikoinen. Erityisen haitallinen se on Päijät-Hämeen alueelle, joka on yksi Suomen suurimmista alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden keskittymistä. Ruoka ja juoma ovat myös Päijät-Hämeen maakuntastrategian yksi älykkään erikoistumisen kärkiteemoista ja alueen korkeakouluilla on keskeinen rooli osaamisen kehittämisessä.

Viime viikolla saimme iloita alueemme elintarvikeyritysten menestyksestä Suomalainen menestysresepti -kilpailussa, kun Kinnarin Tila voitti kilpailun ja Viipurilainen Kotileipomo tuli kisassa kolmanneksi. Onnittelemme molempia upeasta suorituksesta! Hallitukselta toivomme puolestaan parempaa reseptiä kasvun vahvistamiseksi.

Anne Vanhala, toimitusjohtaja, Hämeen kauppakamari

Niko Kyynäräinen, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki

Tomi Tura, toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Valtteri Simola, toiminnanjohtaja, Lahden Teollisuusseura

Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto

Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät