Väitös: Johtamisalgoritmit muovaavat työn pelikenttää uusiksi

KTM Niilo Noponen tarkasteli johtamisen väitöskirjassaan algoritmijohtamisen vaikutuksia yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasoilla.

Julkisessa ja tieteellisessä keskustelussa on spekuloitu, minkä alojen työpaikat tekoäly pyyhkäisee pois ensimmäisenä. Noposen väitöskirja kuitenkin osoittaa, miten yksi ammattiryhmä, jonka työtehtäviin teknologian kehityksellä onkin ollut suuri vaikutus, on johtajat.

- Vaikka terminaattoriskenaariot, joissa tekoälysovellus ottaa koko yrityksen komentoonsa, eivät ole realistisia, johtamisalgoritmeja voi hyödyntää jo liki kaikissa yksittäisissä johtamisen tehtävissä rekrytoinnista etätyön valvontaan, sanoo Noponen.

Aiempi tutkimus on syystäkin keskittynyt työntekijöiden haasteisiin alustayrityksissä. Noponen havaitsi kuitenkin, että haasteelliset kokemukset alustatyöstä eivät välttämättä liity suoraan johtamisalgoritmeihin, vaan enemmän muihin työoloihin ja alustatyöntekijöiden haavoittuvaan asemaan pienyrittäjinä. Lisäksi johtamisalgoritmien vaikutukset perinteisimmissä yritysmuodoissa sekä sen mahdollistava potentiaali on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tulevaisuuden työssä korostuu luottamus

Etätyön yleistyttyä työnantajia voi houkuttaa hyödyntää erilaisia työn seurannan työkaluja. Kyseisten ohjelmistojen hyödyistä ja haitoista on kuitenkin vasta vähän tutkittua tietoa, joten ennen hankintoja yritysten on syytä pohtia johtamissovellusten kustannuksia - niin tiliviivan kuin murenevan luottamuksen suhteen.

- Johtamisalgoritmeja hyödyntävien yritysten kannattaa keskittyä kontrolloinnin vahvistamisen sijaan itseohjautuvuuden ja koordinoinnin kehittämiseen, toteaa Noponen.

KTM Niilo Noposen johtamisen alan väitöskirjan "Algorithmic management and its individual, organisational and societal impacts” tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 14.2.2025 klo 12 Agoran auditoriossa 2. Vastaväittäjänä toimii professori Christian Fieseler (Norwegian Business School, Norja) ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Tommi Auvinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Niilo Noponen kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2010 Jyväskylän Cygnaeus-lukiosta. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon Noponen sai vuonna 2019 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, minkä jälkeen hän aloitti väitöskirjatutkimuksensa tammikuussa 2020 osana REDAS-tutkimusryhmää ja EWIDE-profilointialuetta. Noponen on aiemmin työskennellyt Jyväskylän yliopistolla tutkimusavustajana ja toimi vuoden 2022 projektitutkijana ESR-rahoitetussa DigiHR-hankkeessa. Nykyisin hän toimii Jyväskylän yliopistossa projektitutkijana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa AI demokratian tukemisessa -hankkeessa.

