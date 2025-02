Satamatunnelin kaavaehdotus päätöksentekoon

Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne on tarkoitus keskittää Länsisatamaan, ja satamaliikenteen määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä. Suunnitteilla olevan Satamatunnelin avulla on tavoitteena parantaa liikenteen sujuvuutta ja pienentää sen haittavaikutuksia Länsisataman ympäristössä. Tavoitteena on, että kaikki Länsisataman tavaraliikenne ja merkittävä osa sataman henkilöautoliikenteestä siirtyy Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa maan alle. Tunnelin vaatima asemakaavaehdotus tulee nyt poliittiseen käsittelyyn.

Sataman matkustajaliikenteeseen suunnitellut muutokset kasvattaisivat liikennemääriä alueella vuoteen 2032 mennessä useita kymmeniä prosentteja nykyisestä. Länsisataman uudistuksien valmistuttua tulee sen kautta kulkemaan päivittäin noin 4000 henkilöautoa, 1000 rekkaa ja vajaat 30 000 matkustajaa.

Sataman rekkaliikenne Länsisataman ja Länsiväylän välillä suunnitellaan siirrettäväksi tunneliin. Myös laivaan menevät ja sieltä poistuvat henkilöautot voivat käyttää tunnelia. Satamatunneli tulee paitsi rauhoittamaan liikennettä Jätkäsaaressa, myös parantamaan alueen liikenneturvallisuutta ja ilmanlaatua.

Satamatunneli vähentäisi satamaan liittyvää liikennettä keskustassa merkittävästi ja mahdollistaisi Eteläsataman alueen avaamisen nykyistä laajemmin kaupunkilaisten käyttöön. Tallinnan laivojen siirtyessä Länsisatamaan, jää Katajanokalle vain Tukholman laivaliikenne. Tämä vähentää satamaan liittyvää liikennettä keskustassa noin 75 %, koska Tallinnan liikenteen automäärät ovat merkittävästi Tukholman liikennettä isommat.

Tunnelin rakentamisen arvioidaan maksavan noin 300 miljoonaa euroa, ja sen kustannuksista vastaa Helsingin Satama Oy.

Kaavaehdotusta edeltänyt suunnittelutyö

Helsingin kaupunginvaltuusto teki helmikuussa 2021 periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Periaatepäätöksen pohjalta satama laati kehittämisohjelman, jonka kaupunginhallitus hyväksyi alkuvuonna 2022. Satamatunneli on kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe.

Kaavoituksen perustaksi valittiin kesäkuussa 2024 linjausvaihtoehto, jonka suuaukko on Ilmarisen rakennuksen ja Lapinlahden puiston välissä. Valittu vaihtoehto on ainoa, joka on mahdollista toteuttaa valtuuston vuonna 2021 linjaamassa aikataulussa.

Lapinlahden luontoarvot huomioidaan

Tunnelityömaalla olisi vaikutuksia Lapinlahden puistoon. Puistossa on tavattu kahta uhanalaista lajia ja suunnittelussa on löydetty ratkaisut, jolla näiden lajien elinolot voidaan turvata.



Tunneli rakennetaan liito-oravan ydinalueen kohdalla ohuen kalliokaton tekniikalla. Tämä minimoi päältä avattavan tunneliosuuden ja säästää alueella elävän liito-oravan elinympäristön.

Pienen perhoslajin, kirvelilattakoin, elinolosuhteet turvataan erityisesti kylvämällä sen ravintokasvia uusille alueille puistossa. Suunnittelua edistetään yhteistyössä viranomaisten kanssa ja suunnitelmien vaikuttavuutta seurataan.

Meluvaikutukset jäävät vähäiseksi

Tunnelin meluvaikutukset jäävät vähäiseksi, eivätkä heikennä Lapinlahdenpuiston virkistyskäyttöä. Liikennemäärien väheneminen Länsisatamankadulla ja Tyynenmerenkadulla vähentää hieman melua katujen varrella. Länsiväylälle rakennettava uusi melueste mitoitetaan niin, ettei melu Lauttasaaren asuinalueelle lisäänny.

Kaavaehdotus tulee nähtäville

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee suunnitelmaa 11. helmikuuta. Sen jälkeen kaavaehdotus on nähtävillä lausuntoja ja muistutuksia varten. Kaava on lautakunnan käsittelyssä uudelleen syksyllä 2025. Kaupunginvaltuuston päättää asemakaavasta loppuvuonna 2025.

Kaavaehdotusta esitellään asukkaille keväällä 2025. Asukastilaisuuden paikasta ja ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.