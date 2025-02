Valtatien 20 parantaminen Korvenkylästä Kiiminkiin – YVA-selostus esillä yleisötilaisuudessa 13.2.

Työttömiä Pohjois-Pohjanmaalla hieman vuoden takaista enemmän 24.1.2025 08:21:34 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 24 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 700 enemmän kuin vuosi sitten ja 2 300 enemmän kuin marraskuussa. Mennyt vuosi 2024 oli koko kansantalouden tavoin alavireinen ja se näkyi mm. aiempaa alhaisempana työvoimakysyntänä. Tilanne työmarkkinoilla on pysynyt viime kuukausina kuitenkin stabiilina eikä merkittäviä muutoksia ole tapahtunut. Pitkä matalasuhdanne pitkittää monien työttömyysjaksoja ja yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla nousussa. Talouden laajasta vireytymisestä ei ole vielä selkeitä viitteitä.