Keskusteluja Suomen ja Ruotsin tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista

Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista taivaltaan. Koko juhlavuoden ajan on käynnissä Keskusteluja tulevaisuuksistamme ohjelmasarja. Sarja koostuu kahdestatoista tulevaisuuteen suuntautuvasta keskustelutilaisuudesta, jotka on toteutettu yhteistyössä lukuisten suomalaisten ja ruotsalaisten kumppaneiden kanssa.

Keskustelusarjan käynnisti Folk & Kultur tapahtuma Eskilstunassa 5. helmikuuta, ja seuraavaksi vuorossa on Hanaholmenissa Espoossa 12. helmikuuta järjestettävä tilaisuus otsikolla Encounters with the machine: humanity and AI. Keskusteluun osallistuvat professorit Arno Solin ja Julian Togelius Aalto-yliopistosta ja New York Universitysta, AI Swedenin viestintäjohtaja Karin Vajta Engström sekä tuottaja ja Createch Finlandin puheenjohtaja Juha Pihanen.

"Keskustelut järjestetään pääasiassa Hanaholmenissa, mutta myös erilaisilla ruotsalaisilla areenoilla. Folk & Kultur tapahtuman lisäksi niitä on myös Almedalenin politiikkaviikolla ja Göteborgin kirjamessuilla", kertoo Hanaholmenin ohjelmakoordinaattori Ina Lindberg, joka vastaa ohjelmasarjan suunnittelusta.

Muita tulevaisuuskeskusteluja ovat muun muassa Onko kansalaisyhteiskunta vielä olemassa vuonna 2075?, Kuka pelastaa Itämeren?, Resilient futures: how can we build within planetary boundaries sekä Onko meillä varaa leikata vapaasta sivistystyöstä? Keskustelut käydään pääosin englanniksi ja ruotsiksi.

"Osa keskusteluista toteutetaan myös podcasteina, jotta mahdollisimman moni Suomessa ja Ruotsissa voi seurata näitä mielenkiintoisia keskusteluja", Ina Lindberg kertoo.

Aika: 12.2.2025 klo 17-18

Paikka: Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Hanaholmen 50

Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista historiaansa ruotsalais-suomalaisena kulttuurikeskuksena. Juhlavuoden aikana järjestetään suuri määrä tilaisuuksia, joissa luodaan katsauksia menneisyyteen mutta pohditaan myös tulevaisuutta sekä Ruotsin ja Suomen yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia. Toukokuussa julkaistaan historioitsija Stefan Nygårdin kirja Hanaholmenin historiasta ja syyskuussa bilateraalinen barometri, joka mittaa Ruotsin ja Suomen yhteistyötä useilla yhteiskunnan osa-alueilla.

