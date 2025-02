Terveysasemien lääkärien ja sairaanhoitajien tiimien puhelinnumerot muuttuvat

Oma Häme kehittää työelämän ja opiskelujen ulkopuolella olevien nuorten palveluita Kanta-Hämeessä 6.2.2025 10:57:13 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on jatkettu syksyllä 2024 työskentelyä, jonka tavoitteena on parantaa NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) palveluita ja sitä kautta ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kehittäminen on osa Euroopan Unionin Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.