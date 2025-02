ENNAKKOTIEDOTE: Miltä näyttää rakkaus onnellisen sinkkunaisen elämässä? Marianne Powerin viisas, hauska ja tärkeä kirja ilmestyy ystävänpäivän alla

Täytettyään 40 vuotta kirjailija-toimittaja Marianne Power pysähtyy pohtimaan yhteiskunnassa yhä vallitsevaa käsitystä avioliitosta ja lapsista menestyksen mittarina ja sitä, miksi nämä asiat tuntuvat hänelle vaikeasti saavutettavilta. Haluaako hän todella sellaisen elämän? Entä miksi kysymystä oli pohdittava vielä 2020-luvullakin?

”Koska oli yksinäistä ja hämmentävää olla tekemättä sitä, mitä 90 prosenttia ihmisistä joko tekivät tai pyrkivät tekemään. Koska vielä tänäkin päivänä naisen suurin saavutus on löytää elämänkumppani ja saada lapsia. Jos on sinkku, lapseton ja keski-ikäinen nainen, silloin on tehnyt elämässään virheitä.”

Power tutkii itsensä rakastamista, sisarellista rakkautta, polyamoriaa sekä seksuaalisen elämän eri muotoja, kuten tantraa ja Skype-seksiä. Lopputuloksena on paitsi rehellisen intiimi ja inspiroiva kirja vapaudesta, myös yksi vastaus siihen, mitä onni on.

”Usein ajattelemme, että rakkaus on sellainen puoleensavetävä asia, jota joko on tai ei ole. Rakkaus on jotain, mitä meidän tulisi etsiä. Mutta ehkä rakkaus ei olekaan sellaista. Ehkä rakkaus on olemisen muoto, elämän hyväksymistä sellaisenaan. Kenties rakkaus pyytää meitä päästämään irti niistä käsityksistä, mitä elämän tulisi olla. Sen sijaan se pyytää meitä juhlistamaan sitä, mitä elämä on tällä hetkellä, juuri nyt”, Power kirjoittaa.

”Luonto kukoistaa monimuotoisena. Onkin hullua, että meidän pitäisi ihmisinä olla yhtään mitään muuta.”

Kirjailija Marianne Power on lontoolainen journalisti, jonka tekstejä sävyttävät terävä huumori ja lämmin ymmärrys. Hänen esikoisteoksensa Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin (Gummerus) on käännetty 25 kielelle, ja se nousi menestykseksi myös Suomessa. Rakasta, kompuroi, nouse (Gummerus) on hänen toinen kirjansa.

Marianne Power: Rakasta, kompuroi, nouse – Yhden naisen yritys selvittää, mitä rakkaus on

alkuteos Love me! – One Woman’s Search for a Different Happy Ever After

suomentanut Emmi Kolehmainen

390 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 10.2. ja e- ja äänikirjana 12.2., lukija: Pirjo Heikkilä

