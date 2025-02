POLIISILLE KAKKUA – KERRAN VUODESSA

199-vuotiaan Helsingin poliisilaitoksen perinnepäivää vietetään 13. helmikuuta. Poliisin perinnepäivä kuuluu ohjelmaan myös Skandinavian ja Baltian maiden poliiseissa.

Perinnepäivän ympärille useamman päivän ajaksi levittyvä tapahtuma kokoaa yhteen suomalaisen poliisiyhteisön lisäksi myös kansainvälisiä vieraita tarjoten erinomaisen foorumin yhteistyökumppaneiden kohtaamiselle. Perinnepäivän erikoisin yksityiskohta lienee täytekakkutarjoilu koko poliisilaitoksen väelle – poliisitkin saavat kakkua, edes kerran vuodessa.

-Euroopan turvallisuustilanteen muuttuessa, korostuu erityisesti yhteistyön merkitys. Mitä paremmat, läheisemmät ja suoremmat välit meillä on, sitä sujuvampaa yhteistyö on. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, kun puhumme turvallisuudesta ja sen kehittämisestä, toteaa Helsingin poliisin kansainvälisistä asioista ja yhteiskuntasuhteista vastaava ylikomisario Juha Hakola.

Poliiisilaitoksen perinnepäivää juhlistetaan Kaikkien aikojen Euroviisut -konserteilla 11. ja 12.2. Savoy-teatterissa. Musiikista vastaa Suomen poliisin edustusorkesteri, Helsingin poliisisoittokunta.

-Soittokunta on poliisin upea käyntikortti, jonka osaamista ja tasoa moni kansainvälinen vieras ja yhteistyökumppani on ihastellut, kertoo Hakola.

Soittokunnan päätehtävä on rikoksia ennalta estävä työ, joka toteutuu koulupoliisikonserttien muodossa. Valistuskonsertit tavoittavat vuosittain yli 30 000 lasta ja nuorta koko Suomen alueella.

-Monissa maissa on kyllä poliisilla soittokuntatoimintaa, mutta se ei aina ole ammattimaista, kuten meillä. Syksyllä 2024 Helsingin poliisisoittokunta vieraili Tukholmassa ja piti yhteiskonsertin Tukholman poliisisoittokunnan kanssa. Matkalla lanseerattiin rikoksia ennalta estävää, koululaisille suunnattua Pidä huolta! -konserttikonseptia. Matkan jälkeen Tukholman poliisi lähtikin innostuneesti suunnittelemaan konseptin versioimisesta myös Ruotsin tarpeisiin, toteaa Hakola tyytyväisenä.

Nyt perinnepäivänä kuultavan Kaikkien aikojen Euroviisut -konsertin tähtisolisteina esiintyvät Pepe Willberg, Maria Lund ja Mikael Konttinen. Solistikolmikon moniulotteinen musiikillinen taituruus ja kokemus pääsevät oikeuksiinsa illan ohjelman parissa. Pepe Willbergin pitkä ja monipuolinen Euroviisu-ura sooloartistina, säveltäjänä ja taustalaulajana hakee vertaistaan.

2023 Tähdet tähdet -kilpailun voittaja, monipuolinen taituri Maria Lund laulaa konsertissa usealla eri kielellä, myös serbiaksi. Linnanjuhlista, Tangomarkkinoilta ja Suomen Euroviisumittelöistä tuttu Mikael Konttinen loistaa konsertissa myös juontajan roolissa.

-On mielenkiintoista, että Euroviisujen myötä on syntynyt satoja hittejä, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole olleet kisan voittajakappaleita. Esimerkiksi illan ohjelmassa kuultavista teoksista Volare tuli kolmanneksi (1958), Voila toiseksi (2021) ja Uuden Musiikin Kilpailussa vuonna 2022 kolmanneksi sijoittunut Bessin esittämä Ram pam pam teki historiaa olemalla 19 viikon ajan Suomen radiolistojen suosituin kappale, kertoo Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori.

-Soittokunnan tehtävänä on tuottaa hyvää mieltä ja myönteisiä kokemuksia kansalaisten ja poliisin rajapinnassa, ylikomisario Hakola toteaa.