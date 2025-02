OX2:n Halla-hankkeen YVA-selostus valmistui ensimmäisenä talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeista

Halla-hanke sijaitsee Pohjanlahdella, Oulun ja Raahen edustalla olevalla Suomen talousvyöhykkeellä noin 35 km päässä rannikolta. Halla-merituulivoimapuistoon tulisi enintään 160 tuulivoimalaa, sen vuosittaiseksi sähköntuotannoksi on arvioitu noin 12 TWh ja enimmäistehoksi 2 400 MW. Tämä YVA-selostus on yksi laajimmista Suomessa tehdyistä ympäristövaikutusten arvioinneista. YVA-menettely käsittää merituulivoimapuiston, sen sisäisen sähkönsiirron ja vetyputkiston, rakentamisen aikaiset meriläjitysalueet (joista osa sijaitsee merituulivoimapuiston alueella ja osa sen ulkopuolella), merisähköasemat ja merelle sijoittuvat vedyntuotantolaitokset, merikaapelit ja vetyputken mantereelle sekä vedyn varastoinnin ja sähkönsiirron mantereella.

YVA-menettelyssä Halla-hankkeen vaikutukset on kartoitettu laaja-alaisesti ja kattavasti, ja lisäksi on tuotettu paljon uutta tietoa aiemmin tutkimattomilta Suomen talousvyöhykkeen merialueilta. Selostuksessa on tarkasteltu merituulivoiman vaikutuksia meriluontoon ja mantereelle sekä tutkittu merituulivoiman vaikutuksia merenkulun ja tuulivoiman yhteensovittamisen näkökulmasta. YVA-selostuksen ohessa on hankkeen kehittämistä varten tehty huomattava määrä teknisiä selvityksiä kuten tuulimittauksia, jääolosuhteiden kartoittamista sekä merenpohjan luotauksia.

Merituulivoiman rakentaminen Pohjanlahdelle on mahdollista

Halla-merituulihankkeen suunnitellulla hankealueella ei tehtyjen selvitysten ja arviointien mukaan havaittu olevan ympäristöön erityisen haitallisia vaikutuksia. Tähän vaikuttavat meren syvyys hankealueella sekä hankkeen huomattava etäisyys rannikosta.

Hankkeessa tehdyt kenttäselvitykset, kuten lajistokartoitukset, tuovat arvokasta perustietoa Suomen tutkimattomilta avomerialueilta.

Yli kaksi vuotta kestäneet tuulimittaukset osoittavat, että suunnitellun hankealueen tuuliolosuhteet ovat hyvät ja soveltuvat merituulivoiman tuotantoon. OX2 on myös mukana VTT:n, Ilmatieteen laitoksen, Aalto-yliopiston sekä muiden merituulivoimakehittäjien kanssa yhteisessä IceWind-hankkeessa, jossa tutkitaan jääolosuhteita sekä niiden vaikutuksia merituulivoimaloiden perustusrakenteisiin. IceWind-hankkeessa pyritään luomaan edellytykset jääolosuhteisiin sopivien tuulivoimaloiden perustusrakenteille.

Halla-hankkeen kattavan kasvihuonekaasulaskennan tulokset todentavat, että hankkeen koko elinkaaren aikaiset ilmastohyödyt olisivat merkittäviä.

Mikäli Halla-merituulivoimahanke etenee luvitusvaiheeseen, tarkentavia selvityksiä tullaan vielä tekemään. Samoin turvallisen merenkulun vaatimukset tullaan ottamaan hankekehityksessä huomioon ja niitä tarkennetaan seuraavissa lupavaiheissa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Sähkön tarve kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti

Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkönkulutuksen voivan kaksinkertaistua Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

”Hajautettu ja monimuotoinen energiantuotanto on Suomen vahvuus. Merituulivoimalla voi olla merkittävä rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, energiaomavaraisuuden vahvistamisessa ja ennen muuta muiden energiamurrokseen liittyvien investointien mahdollistamisessa. Halla-hankkeen YVA-selostuksen alustavat tulokset vahvistavat käsitystä, että meillä on kykyä ja osaamista kehittää vastuullisia uusiutuvan energian ratkaisuja myös vaativissa olosuhteissa”, kertoo OX2 Finlandin merituulivoimasta vastaava liiketoimintajohtaja Janne Lamberg.

Halla-hankkeen omistaja ja kehittäjä on Halla Offshore Wind Oy, jonka omistavat OX2 ja Ingka Investments. OX2 vastaa hankkeen kehittämistehtävistä hankeyhtiöissä. Ingka Investments on osa Ingka Groupia, joka omistaa myös IKEAn. Se on sijoitusrahasto, joka sijoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan.

OX2:lla on Pohjanlahdella, Suomen talousvyöhykkeellä yhteensä kolme merituulivoimahanketta: Halla, Laine ja Tyrsky. Myös Laine-hankkeen YVA-selostus valmistuu kevään 2025 aikana.

Halla-merituulivoimahankeen avaintiedot

Kehitysvaiheessa, OX2 aloittanut hankkeen kehittämisen vuonna 2021

Sijoittuu Pohjanlahdelle, Oulun ja Raahen edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle, noin 35 km päässä rannikosta

Enintään 160 tuulivoimalaa

Vuosittainen sähköntuotanto on n. 12 TWh

Enimmäisteho 2 400 MW

Halla-hankkeen YVA-selostuksen avaintiedot