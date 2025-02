Yhteistyöllä tulevaisuuteen: Uudenmaan vesihuollon yleissuunnitelma julkaistu

Uudenmaan vesihuollon tulevaisuuden vaihtoehtoja tarkastellaan juuri valmistuneessa alueellisessa yleissuunnitelmassa. Tämä suunnitelma, joka on osa laajempaa alueellista vesihuoltostrategiaa, tarjoaa kunnille ja vesihuoltolaitoksille suuntaviivoja päätöksenteon tueksi. Yleissuunnitelman tavoitteena on paitsi teknistaloudellinen tarkastelu, myös kuntien ja vesihuoltotoimijoiden välisen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen. Tämä yhteistyö on avainasemassa vesihuollon kehittämisessä ja toimintavarmuuden parantamisessa.