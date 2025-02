SDP:n Timo Suhonen: Hallitus aiheuttaa kohtuuttoman tilanteen leipomotyöntekijöille

Yötyö on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Se on yhteydessä moniin akuutteihin ja kroonisiin terveysriskeihin, kuten unihäiriöihin, työtapaturmiin, reumaan sekä tyypin 2 diabetekseen.

- Yötyö oli leipomoalalla ollut pitkään kiellettyä, mutta sitä on vuosikymmenien ajan pikkuhiljaa lisätty. Vuonna 1961 säädettiin laki, jonka myötä leipomotyöntekijät saivat korotettua palkkaa yötyön aikana. Yötyötä haluttiin rajoittaa korkeammalla hinnalla, jotta sitä tehtäisiin vähemmän ja näin työntekijöitä suojeltiin terveyshaitoilta, taustoittaa kansanedustaja Timo Suhonen

Leipomotyölain kumoamisella siis lisätään terveysriskejä, kun yötyön kustannukset työnantajalle vähenevät ja sen teettämisen kannusteet nousevat. Tämä muutos tulee todennäköisesti myös hyödyttämään suuria alan yrityksiä, asettaen pk-toimijat ahtaammalle.

Mihin on niin kova kiire, hallitus?

Kyseessä on myös merkittävä ansiotason menetys alan ihmisille. Ansiomenetykset voivat olla jopa 9 000–14 000 euroa vuodessa. Ja tämä muutos astuu voimaan jo alle kuukauden päästä.

- Hallituksen helmasynti on tällä kaudella ollut silmitön kiire. Nyt tämä kiire johtaa siihen, että leipomoalan työntekijät ja heidän perheensä asetetaan epäinhimilliseen tilanteeseen. Mainitun suuruiset ansiomenetykset tarkoittavat merkittäviä muutoksia pikaisella aikataululla näiden ihmisten arkeen, sanoo Timo Suhonen vakavana.



- Johtuuko tämän leipomoalan työntekijöitä koskevan lainmuutoksen kiire myös siitä, että leipomoalalla on menossa juuri nyt työehtosopimusneuvottelut? Tämänhetkinen tilanne on se, että neuvottelut ovat katkenneet ja on varsin todennäköistä, että tämä yötyökorvaus on neuvottelupöydällä yhtenä isona merkittävänä asiana. Hallitus on siis jälleen tätäkin kautta osallisena työmarkkinoilla, sotkemassa perinteistä sopimusjärjestelmää, päättää Suhonen.