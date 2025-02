Jäätyneet putket aiheuttivat vesivahingon – korvaako vakuutus?

”Pakkanen pääsee vuosittain yllättämään asiakkaitamme. Jäätymisvahingot ovat tavanomaisia pakkaskaudella ja ne voivat aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen vahinkoja”, kertoo Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi ja jatkaa: ”Onkin ensiarvoisen tärkeää, että vesiputket on eristetty riittävästi ja rakentamisessa on noudatettu niin hyvää rakentamistapaa kuin viranomaismääräyksiäkin. Rakennuksen tai huoneiston haltijan on myös syytä varmistaa, että kaikissa tiloissa, joissa on putkia tai vesilaitteita, on riittävän lämmin ympäri vuoden.”

Korvaako vakuutus? - Hyvän rakentamistavan ja suojeluohjeiden noudattaminen avainasemassa

Jos vesiputki rikkoutuu jäätymisen seurauksena ja aiheuttaa äkillisen vesivahingon, kodin tai mökin vakuutus korvaa yleensä rakennukselle ja irtaimistolle tapahtuneen vahingon. Tällöin omaisuus pitää olla vakuutettuna putkivahingon varalta. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata jäätymisen vuoksi rikkoutunutta putkea eikä putkien sulatuskustannuksia.

Hyvä rakentamistapa edellyttää, että vesijohdot ja putket tulee eristää riittävästi niin, etteivät ne pääse jäätymään. Mikäli jäätyminen aiheutuu rakennusvirheestä tai viranomaismääräysten laiminlyönnistä, ei jäätymisvahinkoja eikä jäätymisen aiheuttamaa vesivahinkoa korvata lainkaan. Hyvä rakentamistapa tarkoittaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa yhdistyy muun muassa laadukas suunnittelu, huolellisesti valitut materiaalit, ammattitaitoinen toteutus sekä asianmukainen laadunvalvonta ja ennen kaikkea rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden noudattaminen.

Jäätymisvahingon korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti myös vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. ”Jos suojeluohjeita on jätetty noudattamatta ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai vaikuttanut sen laajuuteen, voi vakuutusyhtiö alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 20–25 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista”, muistuttaa Santajärvi.

Jos putkien jäätyminen aiheutuu pitkistä tai toistuvista sähkökatkoista tai muusta sähköntoimituksen virheestä, voi sähköyhtiö olla sähkömarkkinalain mukaan vastuussa vahingon korvaamisesta. ”Sähkökatkon jälkeen on tärkeää varmistaa, että kaikki sähkö- ja lämmityslaitteet toimivat oikein”, alleviivaa Santajärvi. Jos laitteita on rikki, kannattaa kutsua sähköalan ammattilainen tarkistamaan vahingot ja varmistamaan kodin sähköverkon turvallisuus.

Näin ennaltaehkäiset vesiputkien jäätymisen

Varmista, että vesiputket on eristetty kunnolla. Pidä huolta siitä, että lämpötila pysyy riittävän korkealla, vähintään 12 asteessa, niissä tiloissa ja rakenteissa, joissa on vesi- tai viemäriputkistoja tai -laitteita. Jätä tarvittaessa huoneiden ja keittiön allaskaapin ovet auki, niin lämpötila pysyy tasaisempana kaikkialla. Jos pidät rakennuksen kylmillään, tyhjennä putkistot ja sulje sulkuventtiilit. Jos olet yli viikon poissa kotoa tai rakennus on pitkään tyhjillään, sulje pois lähtiessäsi pääsulkuventtiili tai kytke käyttövesipumppu pois käytöstä. Suurimmat jäätymisen aiheuttamat vesivahingot sattuvat tyypillisesti juuri silloin kun ollaan pitkään pois kotoa tai kesämökille on jäänyt vedet päälle. Älä jätä vettä virtaamaan hanasta, tämä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa viemärin jäätymisen ja ison vahingon rakennukselle. Irrota ulkohanaan liitetty vesiletku, tyhjennä vesiposti ja sulje kalustesulku talven ajaksi. Näin letkuun ja hanaan jäävä vesi ei pääse jäätymään. Laita etäluettava lämpömittari tiloihin, joissa käyt harvoin, kuten varastoihin ja autotalleihin, jos niissä on vesijohtoja. Voit asentaa hälytyksen kännykkääsi, joka ilmoittaa, jos lämpötila laskee liian alhaiseksi. Asenna hankaliin paikkoihin myös vesivuotovahti, joka hälyttää puhelimeesi, mikäli vahinko tapahtuu.





Jäätynyt vesiputki ei vielä automaattisesti tarkoita vesivahinkoa, koska putki ei yleensä halkea hetkessä. On tärkeää muistaa, että jäätyneitä putkia ei saa koittaa sulattaa itse. Putkien sulatustyö tulee aina jättää LVI-alan ammattilaiselle - näin vältytään lisävahingoilta.

Jos vesiputki kuitenkin halkeaa ja vettä tihkuu, on olennaista laittaa pääsulkuventtiili välittömästi kiinni. Aina vesiputki ei rikkoudu juuri siitä kohtaa, jossa on ollut kylmintä, vaan vuotokohta voi olla yllättävänkin kaukana. Vesiputki rikkoutuu yleensä heikoimmasta paikastaan, usein mutkan tai liitoksen kohdalta.

