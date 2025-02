Jyväskylän yliopisto mukaan EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman METEOR-kehittämishankkeeseen

METEOR on joulukuun 2024 alussa käynnistynyt EU:n rahoittama kehittämishanke. Sen tavoitteena on uudistaa tutkijakoulutusta ja edistää globaalien yhteiskunnallisten haasteiden vaatimia taitoja. Kolmivuotisen hankekautensa aikana METEOR antaa tohtorikoulutettaville ja uransa alussa oleville tutkijoille olennaisia monialaisia taitoja liittyen muun muassa tiimityöhön, kommunikaatioon, kulttuurienväliseen toimintaan sekä yrittäjyyteen.

Puolalaisen CASE (Center for Social and Economic Research) -tutkimuskeskuksen koordinoima METEOR-hanke tuo yhteen 13 kansainvälistä yhteistyökumppania, joihin kuuluu johtavia yliopistoja sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia Puolasta, Norjasta, Tanskasta, Suomesta, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Kyproksesta, Espanjasta, Itävallasta, Georgiasta, Turkista ja Brasiliasta. Ohjelma on suunniteltu edistämään monitieteistä yhteistyötä, missä osallistujat kehittävät tiimeinä innovatiivisia ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa linjassa olevia tutkimusaloitteita.

Keskeisiin toimintoihin kuuluvat huipputasoisten verkkokoulutusresurssien kehittäminen, kansainväliset monitieteiset vertaismentorointiryhmät sekä kaksi kesäkoulua. METEOR keskittyy yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja pyrkii verkostoituneen tutkimusekosysteemiajattelun avulla vaikuttamaan politiikkalinjauksiin, parantamaan nuorten tutkijoiden työllistymismahdollisuuksia ja edistämään heidän henkistä hyvinvointiaan.

METEOR painottaa vahvasti kestävyysnäkökulmaa ja pitkäaikaista vaikuttavuutta: Pyrkimyksenä on jättää pysyvä perintö vaikuttamalla institutionaalisiin ja hallinnollisiin linjauksiin sekä luomalla innovatiivisten tutkijoiden maailmanlaajuinen verkosto.





Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) kantaa. Euroopan Unioni ja avustuksen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä. No. 101178320.