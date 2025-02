Kutsu median edustajille: Kauppakeskus Myllyn uusi kerrosten välinen liukumäki otetaan käyttöön – vauhdilla alakertaan 6 metrin korkeudesta

Tornilla tavataan! – Myllyntorni toi palkinnon Raisioon 14.11.2024 17:35:00 EET | Tiedote

Kauppakeskus Myllyn TikTok-sisältökonsepti on voittanut Vuoden kauppakeskusteko -kilpailun Markkinointi ja viestintä -kategorian. Päähenkilönä TikTokissa on humoristinen Myllyntorni, joka kuittailee muille torneille ja osallistuu ajankohtaisiin tapahtumiin. Julkaisuilla on yhteensä jo yli 16 miljoonaa näyttökertaa, ja tilillä on tykkäyksiä yli 90 000. Erityisesti nuoret innostuivat rohkeasta sisällöstä, joka poikkeaa perinteisestä kauppakeskusviestinnästä.