Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen suosittelu ennätyksellisen korkealla

Parannamme yhteyden saamista ja hoitoon pääsyä Helsingin terveysasemilla 7.2.2025 08:27:48 EET | Tiedote

Helsingin terveysasemilla on vuosittain lähes kaksi miljoonaa asiointia. Sähköinen asiointi on lisääntynyt, mutta myös puheluja tulee paljon. Olemme ottaneet käyttöön uuden takaisinsoittojärjestelmän, joka auttaa puhelujen hallinnassa. Lisähenkilöstöä on tulossa niille terveysasemille, joilla odotusajat ovat pisimmät. Myös omatiimimalli laajenee kaikille terveysasemille. Valtaosa terveysasemilla asioineista on tyytyväisiä saamaansa palveluun.