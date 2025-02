Seniorien oma museopäivä Milavidassa, aiheena Federley

Keskiviikkona 12.2. Museo Milavidassa Näsilinnassa vietetään Senioripäivää. Silloin eläkeläisten sisäänpääsy museoon on vain 2€, ja luvassa on asiantuntijatapaaminen. Vapriikin tutkija Antti Liuttunen esittelee Birger Federley – jugendarkkitehti -näyttelyä klo 11.30 ja 13. Milavidan alakerran saleissa on esillä 16.3.2025 saakka valokuvia ja piirustuksia Tampereelle merkittävän arkkitehdin, Birger Federleyn laajasta tuotannosta.