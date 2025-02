Jälleen uusia lakkoilmoituksia kemianteollisuuteen

Uudet lakonuhat on ilmoitettu 24.2. klo 00 ja 28.2. klo 23.59 väliselle ajalle. Lakonuhat kohdistuvat 13:een kemianteollisuuden yritykseen. Lakkojen piirissä on noin 2 200 työntekijää. Lakkojen kohteena olisi osin samoja yrityksiä, jotka ovat jo aiemmin olleet viikon lakon kohteena.



Nyt ilmoitetut lakonuhat ovat jatkoa aiemmin ilmoitetuille työtaistelutoimille kemianteollisuuden yrityksissä 27.1.–1.2., 3.2.–8.2. ja 10.2.–14.2. välisille ajoille.



Nämä valitettavat lakkotoimet syövät jatkuvasti enemmän ja enemmän yritysten kannattavuutta, kustannuskilpailukykyä ja palkanmaksuvaraa sekä tulevat heikentämään alan työllisyysnäkymiä.



Yritykset ovat Suomessa jo valmiiksi ahtaalla. Yksittäisten kuluttajien tapaan myös yritykset ovat kärsineet korkojen ja kustannusten noususta, eivätkä näkymät ole valoisia. Vuoteen 2019 verrattuna Suomen talous on supistunut 0,6 prosenttia, kun EU:ssa se on kasvanut 5,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuottavuus tehtyä työtuntia Suomessa on supistunut hurjat 4,2 prosenttia, mutta kasvanut EU:ssa 1,0 prosenttia.



Suomen kohtalonkysymys on, saadaanko talouteen kasvua. Kaikki panokset Suomessa tulisikin kohdistaa kasvutoimiin, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta saadaan säilytettyä. Täysin vastuuttomat ja kohtuuttomat palkankorotuspyynnöt toteutuessaan söisivät ankarasti näitä kasvutavoitteita. Vientiteollisuuden talouden tilannekuva on hyvin Teollisuusliiton ja muiden neuvotteluissa mukana olevien ammattiliittojen tiedossa, samoin se, että ostovoimaa ja kustannuskilpailukykyä tukevat palkkaratkaisut olisivat osapuolten tehtävissä, jos halua olisi. Kyse on enää näytelmästä, johon eivät usko näyttelijät eivätkä näytelmän käsikirjoittajat.



Kemianteollisuus toivoo, että ratkaisuja löydetään vientiteollisuuden työehtosopimusriitoihin lähiaikoina. Se olisi myös koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta hyvä juttu.