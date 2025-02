AKY – Akavalaiset yrittäjät ry tekee vaikuttavaa työtä

AKY on tehnyt vaikuttavaa työtä yrittäjien toimintaympäristön parantamiseksi. Se on vaikuttanut yrittäjille tärkeisiin asioihin, edistänyt dialogia eri viranomaisten kanssa ja luonut yhteyksiä päättäjiin. Voittaja on osoittanut vuoden aikana esimerkillistä sitoutumista yrittäjien tukemiseen ja kehittämiseen. Järjestön edustajat ovat aina aktiivisesti mukana ja edistävät rakentavaa keskustelua eri foorumeilla. He ovat tehneet ansiokasta ja vaikuttavaa työtä ja olleet rohkeasti äänessä, kun on ollut tarve vaikuttaa.