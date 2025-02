SDP julkisti vaaliohjelmansa: Kaiken voi tehdä reilummin

- Meillä ei ole varaa pitää ihmisiä hoitojonoissa kolmea kuukautta, jos haluamme huolehtia ihmisten terveydestä ja työkyvystä sekä hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua. Jokaisen suomalaisen on päästävä hoitoon, kun hoitoa tarvitaan - enintään kahdessa viikossa, linjaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

- Kouluissa huomio on käännettävä siihen tärkeimpään eli luokkien ryhmäkokoihin. Etenkin alakoulussa tavoitteena tulisi olla ryhmäkokojen pienentäminen, jotta opettajilla jää enemmän aikaa jokaisen oppilaan huomioimiseen ja oppimistulokset saadaan käännettyä nousuun, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.

SDP:n tavoitteena on esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus saada hyvät valmiudet koulun aloittamiseen.

- Haluamme huolehtia siitä, että päiväkodeissa ja kouluissa on tarpeeksi turvallisia aikuisia. Lasten ja nuorten palvelut on tuotava sinne, missä he viettävät aikaansa, jotta apua on saatavilla matalalla kynnyksellä, kertoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

SDP vaatii alue- ja kuntavaaliohjelmassaan myös esimerkiksi omalääkäri- ja omahoitajamallin käyttöönottoa, kohtuuhintaisten asuntojen määrän lisäämistä sekä kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksien turvaamista kaikissa Suomen kunnissa.

- Haluamme ehdottomasti parantaa kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Tässä tarvitaan konkreettisia toimia, ei korulauseita. Emme hyväksy hallituksen tavoitetta opettajien, hoitajien ja muiden ammattilaisten tuomitsemisesta ikuiseen palkkakuoppaan, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo.

SDP haluaa, että hyvinvointialueille annetaan lisää aikaa niille kertyneiden alijäämien kattamiseen. Näin vältytään lyhytnäköisiltä leikkauksilta, jotka tulevat kahta kalliimmiksi myöhemmin.

- Hyvinvointialueilla kaikki aika menee tällä hetkellä palveluiden parantamisen sijasta säästöjen etsimiseen. Liian tiukan talousremmin vuoksi alueilla joudutaan pohtimaan jopa perustuslain rikkomista. Näin ei voi olla, Lindtman sanoo.

Etenkin tiukassa taloustilanteessa niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtakunnan tasollakin on tehtävä päätöksiä, jotka ovat mahdollisimman reiluja, Lindtman painottaa.

- Ei ole reilua syytää verorahoja yksityiseen terveysbisnekseen samalla kun sairaaloiden yöpäivystyksiä lakkautetaan ja pääsyä terveyskeskuksiin vaikeutetaan. Ei ole reilua, että ammatillisesta koulutuksesta leikataan samalla kun hyvätuloisille räätälöidään aina vain uusia verohelpotuksia. SDP:n viesti suomalaisille näissä vaaleissa on, että kaiken voi tehdä reilummin. Me olemme valmiita muuttamaan Suomen suuntaa yksi kunta ja hyvinvointialue kerrallaan, Lindtman päättää.





Lue lisää:

SDP:n alue- ja kuntavaaliohjelma: Kaiken voi tehdä reilummin