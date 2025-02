SDP:n Timo Harakka: Orpon-Purran bluffi paljastui

SDP:n Joona Räsänen: Ville Valkosen kannattaa ensin ripittää hallitus tavallisten suomalaisten himoverottamisesta 7.2.2025 17:48:38 EET | Tiedote

Kokoomusjohtoinen hallitus on kasvattanut tavallisten suomalaisten palkansaajien, eläkkeensaajien ja pienyrittäjien verorasitusta samalla, kun se on myöntänyt veronalennuksia ministerien tuloluokkaan. Suomen suurin himoverottaja taitaa löytyä Valkosen puolueen omasta ministeriryhmästä. SDP on esittänyt jatkuvasti matalampaa ansiotuloverotusta palkansaajille, eläkkeensaajille ja pienyrittäjille, Joona Räsänen toteaa.