Työnantajat olisi hyväksynyt sovintoehdotuksen: ”Teollisuusliiton päätös on iso pettymys”

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara jätti lauantaina 8. helmikuuta sovintoehdotuksen, johon osapuolet vastasivat sunnuntaina kello 18.00. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n hallitus hyväksyi esityksen pitkän keskustelun jälkeen, mutta Teollisuusliitto hylkäsi sen.

Näin ollen teknologiateollisuudessa alkaa lakko sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Teollisuusliitto on jättänyt teknologiateollisuuteen aiemmin toteutuneiden lakkojen jatkoksi kolme lakkovaroitusta, lakot on tarkoitus järjestää 10.–14., 17.–21. ja 24.–28. helmikuuta. Lisäksi Teollisuusliitto on ilmoittanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkoi 13. tammikuuta ja päättyy sunnuntaina 2. maaliskuuta kello 24.00.

– Sovintoesityksen kustannustaso tuo mukanaan riskin kustannuskilpailukyvyn heikkenemisestä, mutta työmarkkinoiden vaikea tilanne huomioiden päätimme pitkän pohdinnan jälkeen hyväksyä ehdotuksen. Ostovoimaa sovintoesityksen taso sen sijaan olisi parantanut merkittävästi, joten Teollisuusliiton päätös on iso pettymys, toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoo.

Osapuolet aloittivat neuvottelut uudeksi työehtosopimukseksi syyskuun puolivälissä ja työehtokiistan sovittelu aloitettiin marraskuussa.

– Perinteisesti neuvottelupöydässä on haettu palkkaratkaisua tasolta, joka lisää palkansaajien ostovoimaa ja turvaa kustannuskilpailukykyä. Nyt ammattiliitot ovat yrittäneet pakottaa meidät hyväksymään ratkaisun, joka heikentäisi vientiyritysten ja työllisyyden jo valmiiksi huolestuttavaa tilaa entisestään.

Sovintoehdotus sisälsi kolmivuotisen palkkaratkaisun

Sovintoehdotus sisälsi kolmivuotisen palkkaratkaisun. Ehdotuksen mukaan palkantarkistuksista olisi sovittu kunakin sopimusvuonna ensisijaisesti paikallisesti. Jos paikallista palkkaratkaisua ei olisi syntynyt, palkkoja olisi tarkistettu ns. perälaudan mukaisesti.

Sovintoehdotuksen mukaan palkantarkistusten perälauta olisi koostunut yleiskorotuksesta sekä yritys- tai työpaikkakohtaisesta erästä.

Perälaudan mukaan työntekijöille olisi viimeistään 1.4.2025 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta tarkistettu palkkoja 1,5 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,5 prosentin yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, jonka työnantaja olisi jakanut liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Toisena sopimusvuonna palkkoja olisi korotettu perälaudan mukaan 1,8 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,7 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä viimeistään 1.3.2026 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yritys- ja työpaikkakohtainen erä olisi jaettu liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Kolmantena sopimusvuonna palkkoja olisi korotettu perälaudan mukaan 1,9 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,6 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä viimeistään 1.3.2027 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yritys- ja työpaikkakohtainen erä olisi jaettu liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Esitys sisälsi irtisanomismahdollisuuden kolmannen vuoden osalta. Osapuolet olisivat arvioineet talouden ja työllisyyden näkymiä teknologiateollisuudessa elokuun lopussa 2026. Tehdyn arvion perusteella kummallakin osapuolella olisi ollut mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään jo 30.11.2026.

Tukilakkoja satamilla ja raiteilla ensi viikolla

Myös Ammattiliitto Pro on ilmoittanut lakosta 24.–28. helmikuuta, ja voimassa on laaja lisä-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka päättyy perjantaina 28. helmikuuta. Sovittelu Pron kanssa jatkuu tiistaina 11. helmikuuta.

AKT, SMU, JHL ovat lisäksi ilmoittaneet tukilakoista ja saartotoimista kaikissa Suomen satamissa ja raiteilla 10.–14.2. välisenä aikana, ja Rakennusliitto tukee lakkoa ensi viikon ajan.