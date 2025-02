Tiedote: Editkilpailun tuomaristoissa on 48 journalismin, markkinoinnin ja visuaalisuuden ammattilaista

Aikakausmedian järjestämään Editkilpailuun lähetettiin jälleen satoja ehdotuksia esimerkiksi vuoden parhaista jutuista, toimittajista, medioista ja mainoksista. Ilmoittautuminen kisaan päättyi 17. tammikuuta.

Suosituimmat sarjat olivat Vuoden aikakauslehtikansi (60 ehdotusta) ja Vuoden aikakausmediajuttu (50 ehdotusta). Nämä sarjat ovat vuodesta toiseen kilpailun suosituimpia. Kolmanneksi eniten ehdotuksia lähetettiin Vuoden ammatti- ja järjestömedia -sarjaan, jonka voitosta kilpailee 30 mediaa.

Erikois-Edit-sarjaan lähetettiin 18 ehdotusta, joka on ennätyksellisen suuri määrä. Erikois-Edit-palkinnon saa tänä vuonna henkilö, joka on tehnyt vaikuttavan uran aikakausmedian parissa.

Kilpailussa on yhteensä 16 sarjaa, joita arvioi 13 tuomaristoa. Tänä vuonna tuomareita on poikkeuksellisen paljon, yhteensä 48. Heidän joukostaan löytyy niin pitkän linjan media-ammattilaisia, palkittuja valokuvaajia kuin markkinointivelhojakin.

– Tuomaristoihin on pyritty kokoamaan monipuolinen kattaus ammattilaisia, joilla on kokemusta niin yleisö-, asiakas- kuin ammatti- ja järjestömedioista. Tuomaristossa on paljon alalla arvostettuja ammattilaisia ja muutamia ulkopuolelta tulevia, jotka tuovat kisaan raikasta näkemystä, sanoo Editkilpailusta vastaava Outi Itävuo.

Editkilpailun 2024 tuomaristot

Erikois-Edit:

Emma Koivula, Otavamedian Naistenmedian päätoimittaja

Antti Oksanen, Taloustaidon päätoimittaja, Veronmaksajain Keskusliiton viestintäjohtaja

Niklas Thesslund, vastaava tuottaja Image ja Apu

Iina Thieulon, Viinilehden päätoimittaja ja yrittäjä

Vuoden yleisömedia:

Johanna Luoma-Tuominen, graafinen suunnittelija, AD ja kuvittaja, Luohaus

Tommy Pohjola, Kuntalehden ja Kommuntorgetin päätoimittaja

Tero Salonen, X-lehden vastaava päätoimittaja ja konseptipäällikkö, Veikkaus

Ulla Veirto, sisältöjohtaja, Era Content

Vuoden ammatti- ja järjestömedia sekä Vuoden asiakasmedia:

Penni Osipow, visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen yliopistonlehtori, Aalto-yliopiston ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Anna Ruohonen, media-alan ammattilainen, liiketoimintavastaava

Kristo Vesikansa, Arkkitehti-lehden päätoimittaja

Sanna Wallenius, toimittaja, kirjailija ja yrittäjä

Vuoden aikakausmediatoimittaja:

Johanna Aatsalo, Tehy-lehden päätoimittaja, toimittaja ja kirjailija

Anna-Kaari Hakkarainen, kirjailija ja markkinointiviestintätoimisto Gut Studion luova johtaja

Anna-Kaisa Huusko, freelance-toimittaja ja tietokirjailija

Johannes Roviomaa, vapaa toimittaja ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen vieraileva tutkija

Vuoden valokuvaaja aikakausmediassa:

Ella Kiviniemi, valokuvaaja

Usva Torkki, valokuvaaja

Akseli Valmunen, valokuvaaja

Liisa Valonen, valokuvaaja

Vuoden aikakausmediajuttu:

Pasi Kivioja, toimittaja, tietokirjailija ja viestintäyrittäjä, Viestintäluotsi Oy

Sanna Sommers, toimittaja, Kauppalehden Viikonvaihde

Tuukka Tuomasjukka, vapaa toimittaja

Laura Ylikahri, AD ja yrittäjä, Lille Graphic Design

Vuoden lifestylejuttu:

Mikko Hannula, freelance-valokuvaaja

Liisa Kokko, muotitoimittaja, stylisti

Mari Moilanen, ruokavaikuttaja, -toimittaja ja -valokuvaaja

Mirva Saukkola, päätoimittaja, Antiikki & Design

Vuoden ulkoasu & Vuoden aikakauslehtikansi:

Piia Aho, graafinen suunnittelija ja AD, Otava

Anna Back, ulkoasuvastaava, Metsälehti

Teemu Kavasto, AD

Klaus Welp, kuvajournalisti, graafikko, valokuvaaja

Vuoden uudistus aikakausmediassa:

Anna Jalkanen, sisältöpäällikkö, Aller Ideas ja Dingle

Anna Kurkela-Vilén, luova strategi, Kubo

Sami Rainisto, vastaava päätoimittaja, Tekniikan Maailma, Otavamedian Erikoismedia

Sonia Zaki, toimittaja, Uusi Juttu

Vuoden digi:

Tuija Aalto, tarjonta-asiantuntija, Ylen Strategia ja palvelut

Lars Holm, Head of Data and Design, Alma News Media

Emma-Leena Ovaskainen, toimituspäällikkö, Helsingin Sanomat

Outi Tuomivaara, päätoimittaja, Avecmedia, Aromi, Shaker ja Evento

Vuoden video tai audio aikakausmediassa:

Tuomo Björksten, Nuorten uutistoimituksen tuottaja, Ylen uutiset

Jenni Kangasniemi, toimitussihteeri, Helsingin Sanomat

Zahra Karimy, vapaa toimittaja

Iida Ylinen, vapaa toimittaja

Vuoden aikakauslehtimainos & Vuoden aikakausmediakampanja:

Heidi Pukkila, Senior Media Planner, Dagmar

Heli Roiha, luova johtaja, SEK

Ville Toriseva, strategiajohtaja, Ryhmä Creative

Jarno Varis, toimitusjohtaja ja osakas, Wörks

Vuoden aikakausmediamainostaja:

Anne Eklund, myyntijohtaja, Alma Talent

Ilmari Piela, kaupallinen johtaja, Fokus Media Finland

Sami Onkamo, yritysasiakkuuksien tiiminvetäjä, A-lehdet

Tomi Takanen, B2B-johtaja, Otavamedia

Päivi Vaittinen, Business Manager, Sanoma Media Finland





Shortlistat julkaistaan huhtikuussa ja kilpailu huipentuu 15. toukokuuta Ravintola Töölössä järjestettävään Editgaalaan.