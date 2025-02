ELY-keskuksen rahoitus kannusti yrityksiä kasvamaan ja uudistumaan

Tutustu rahoituskatsaukseen tiedotteen lopussa olevasta linkistä.

Kansainvälisen matkailun noste heijastui toimialan yritysten kehitystarpeisiin ja rahoituksen kysyntään. Hyvä suhdannetilanne kannusti matkailuyrityksiä toteuttamaan investointi- ja kehittämishankkeita. Hankkeista valtaosa on kohdistunut majoituskapasiteetin kasvattamiseen. Matkailulla on heijastusvaikutuksia laajasti myös muille toimialoille.

– On huomioitava, että yritykset itse maksavat hankkeidensa kustannuksista suurimman osan. Julkinen rahoitus on kannustin, jolla jaetaan kehittämisestä yrityksille aiheutuvaa riskiä ja kustannuksia, muistuttaa johtaja Marja Perälä.

Ohjelmakauden loppua kohti vähenevät määrärahat vaikuttavat yritysrahoituksen suuntaamiseen ja rahoitettavien hankkeiden määrään. Suurten investointihankkeiden rahoittaminen on yhä haastavampaa, ja erityisesti matkailualan investointihankkeiden rahoitusta harkitaan tarkasti. Yritysrahoitusta kohdennetaan markkinaehtoisesti jo hyvin toimivien matkailukeskusten ulkopuolelle. Rahoituksessa painotetaan loppuohjelmakaudella ympärivuotisten toimintojen kehittämistä.

Myös Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetuilla kehittämishankkeilla vahvistetaan alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Esimerkiksi Tunturi-Lapissa toteutettavassa Levi Kampus -hankkeessa kehitetään uudenlaisia koulutusratkaisuja osaajien ympärivuotisen työllistymisen kehittämiseen ja työntekijöiden kiinnittymiseen alueelle. Tavoitteena on, että työntekijöille voidaan tarjota talvisesongin jälkeen töitä muilla aloilla tarpeita vastaavien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen jälkeen.

Panostuksia huoltovarmuuteen

Puhtaan veden saatavuus on elintärkeää niin ihmisille kuin elinkeinoille. Lapin ELY-keskus on rahoittanut maaseutualueiden vesihuoltoinvestointeja, joilla turvataan talousveden saanti. Suurimmat vesihuoltoinvestoinnit on rahoitettu Muonioon ja Sallaan. Lisäksi on rahoitettu useita pienempiä investointeja ympäri Lappia. Vesihuoltohankkeita rahoitetaan myös tänä vuonna: teemahaku on parhaillaan käynnissä ja se jatkuu huhtikuun loppuun saakka.

Laajakaistainvestoinneilla varmistetaan kylien tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Yhteyksiä on rahoitettu Simonkylään, Raanujärvelle, Kolarinsaareen, Alaounasjoelle sekä Kivitaipaleeseen. Laajakaistahankkeiden rahoittamista jatketaan teemahakujen kautta edelleen vuonna 2025.

Ruoantuotanto on olennainen osa huoltovarmuutta. Esimerkiksi maataloudessa investointihankkeet ovat painottuneet investointeihin, joilla ylläpidetään ja parannetaan olemassa olevan tuotannon edellytyksiä. Uusia maatilarakennusinvestointeja on jarruttanut edelleen esimerkiksi odotus metsäkatoasetuksen tulkinnasta. Se vaikuttaa siihen, voiko puita kaataa uuden tuotantorakennuksen alta. Vuoden 2025 alussa odotetaan ratkaisuja metsäkatoasetuksen tulkintaan, jotta uudisrakennusinvestointeja voidaan jälleen rahoittaa.

Tutustu rahoituskatsaukseen (ely-keskus.fi).