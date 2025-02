Suomalaisten matkustamisessa tapahtuu nyt selvä muutos – Prisman myynnissä nähty 8-kertainen myyntipiikki vain muutamassa kuukaudessa

Prismassa varaudutaan nyt isoihin myyntipiikkeihin pakkasten vuoksi – taustalla lauhan talven aiheuttama ilmiö suomalaisten ostamisessa 9.1.2025 08:12:00 EET | Tiedote

Suomalaisten varautuminen tulevan talven pakkasiin on ollut poikkeuksellisen vähäistä, kertoo Prisman tuore myyntidata. Tilastoista selviää, että useissa perinteisissä talvitarvikkeiden kategorioissa myynti on ollut selvästi tavallista takkuisempaa ja suomalaiset vaikuttavat jättäneen pakkaskeleihin varautumisen harvinaisella tavalla väliin. Prismoissa odotetaan tämän vuoksi nyt isoja myyntipiikkejä, kun pakkaset kiristyvät. Samalla lauha talvi on nostanut yhden tuoteryhmän myyntiä jopa 50 prosenttia ja tuonut pukeutumisessa esiin uuden suosikkimateriaalin.